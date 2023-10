Más de Barcelona que de Tokio

Llegó a Barcelona desde su Tokio natal en 1993. “Ya soy más de aquí que japonesa”, asegura Fukuhara, que vive en el popular barrio del Born y se mueve por su ciudad de adopción en bicicleta.

“Cuando era adolescente, en Japón, intenté ser modelo pero la agencia a la que me dirigí me recomendó perder cinco kilos antes de ir a algún casting. Me pareció una locura en pleno desarrollo no comer bien y deseché la idea. Pero la vida me tenía deparado que empezara a desfilar años más tarde”, relata.

Le interesa: Video: Experimento social invita a reflexionar sobre el liderazgo en Colombia

Con la 080 Barcelona Fashion lleva desfilando desde 2021, intermitentemente, pero en su porfolio tiene campañas de importantes marcas de ropa.

Entiende que su perfil llame la atención, por poco habitual, aunque subraya que ella no debería ser noticia por su fecha de nacimiento.

“Poco a poco estoy agradecida de que el mundo de la moda empiece a espabilar. Antes eras vieja si tenías 30 años”, señala.