Camille Fahrnbauer, de 26 años, vivió una experiencia memorable, aunque no precisamente por motivos positivos, después de decidir poner en venta su anillo de compromiso de 1,6 quilates a través de las redes sociales. Esta decisión fue impulsada por una serie de eventos desafortunados, comenzando con la separación de su esposo después de dos años.

En una serie de mensajes compartidos en su cuenta de TikTok, Camille Fahrnbauer reveló que los hombres le comunicaban directamente que no estaban interesados en adquirir el anillo antes de manifestar sus reales intenciones en los mensajes, como informa The New York Post.

Uno de los pretendientes expresó: "Oye, no estoy interesado en el anillo, pero me encantaría invitarte a salir en algún momento. ¿Qué piensas al respecto?", dejando claro que su interés iba más allá de la transacción del anillo.

Le puede interesar: ¡Viva de milagro! Mary Méndez reveló cómo se salvó cuando estuvo al borde de la muerte

La enfermera itinerante mencionó que, en caso de que los hombres fueran "atractivos y se presentaran de manera normal", ella "posiblemente los habría conocido en un entorno muy público". Sin embargo, su primera pregunta habría sido indagar por qué estaban "explorando anillos de compromiso en Facebook Marketplace".