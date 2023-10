Karol G, en una reciente entrevista, comentó sobre la “amiga” que inspiró su canción “200 Copas”. Esta canción, lanzada en 2021 como parte de su álbum KG0516, capturó la esencia de apoyo entre mujeres que atraviesan momentos difíciles en el amor.

“Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción / Amiga / Marica, ya”, dice la canción apenas al comenzar. “Amiga, deja solo a ese payaso / Si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario / Desde ahora se convierte en adversario / Y hoy salimos a beber si es necesario”, reza más adelante.

La pregunta sobre el estado de su amiga, en conversaciones con Show Caracol, la cantante compartió que “su amiga” está muy bien y contenta.

“Está muy bien, está muy feliz, muy contenta, lo superó y está muy exitosa, trabajando mucho, ella anda por ahí muy bien”, dijo la cantante.

La letra de “200 Copas” celebra la fuerza de las mujeres en apoyar a sus amigas cuando están sufriendo por despecho. En lugar de sufrir por desamor, la canción invita a disfrutar de la vida y de la amistad, incluso si eso implica tomarse “doscientas copas”.

La canción estaría inspirada en la experiencia personal de Karol G, en relación con su expareja Anuel AA. La respuesta de la cantante indica que la amiga en cuestión ha superado cualquier dificultad y está prosperando en la actualidad, tal vez refiriéndose a ella misma.

En la entrevista, la antioqueña se refirió a ese difícil momento de su vida: “Estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil de ocultar (...) tenía conversaciones con mi equipo de trabajo, no me pongan shows porque no lo puedo controlar como me siento como persona, no lo puedo ocultar y la gente lo está viendo. Sí hubo un momento en el que sentí que no era tan bonito que la gente viera por lo que yo estaba pasando”.

Con relación a su música, la cantante describió que la letra de sus canciones son gracias a sus experiencias de vida y esto la ha ayudado en su proceso de sanación. “Yo hago música, yo escribo canciones de mis vivencias personales”, explicó la artista.

“Fue un momento en mi vida donde dije la gente sabe que es lo que me está pasando, pues vengan, acompáñenme y vivámoslo juntos”, dijo Karol G.