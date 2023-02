De esta manera, Karol G y Shakira hablan sobre no repetir errores con una relación amorosa. Y cómo se volvieron más fuertes al superar esa etapa con una persona que no les convenía.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido”, cantan las colombianas en el sencillo que tiene una duración de 3:36 minutos.

Como ya es costumbre en ambas, en “TQG” las colombianas envían mensajes concisos y dejan claros sus sentimientos hacia ese amor que. Aunque dolió, ya se superó. “Yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, dice una parte de la canción.

“Tu buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era la monotonía”, dice Shakira

Esta nueva canción, la cuarta que Shakira le dedica a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, hace parte del recién lanzado álbum “Mañana será bonito”, con el que ‘la bichota’ explora nuevos ritmos musicales.

Vea esto: Encontraron sin vida a una modelo de OnlyFans tras ser acusada de fomentar la pedofilia

En entrevista con The New York Times, Karol G reveló que cuando le envió la canción escrita a la barranquillera, ella respondió: “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”.

La canción TQG de Karol G con Shakira hace parte de ‘Mañana será bonito’, el nuevo álbum de la cantante de reguetón. Es el quinto sencillo promocional de esta producción musical que también vio la luz este viernes 24 de febrero. Ya habían sido publicados otros cuatro temas: “Provenza”, “Gatúbela”, “Cairo” y “X si volvemos”.

El cuarto álbum de estudio de Karol G cuenta con 17 canciones, TQG es la número 6 del tracklist. Además de Shakira, otros artistas invitados son: Romeo, Quevedo, Sean Paul, Sech, Carla Morrison, etc.

Respecto a Shakira, se espera que en este 2023 saque un nuevo álbum, no lo hace desde 2019 cuando lanzó Shakira In Concert: El Dorado World Tour. Su próxima canción sería al lado de Manuel Turizo, cantante colombiano que alcanzó el éxito mundial con el tema “La Bachata”.