La insólita respuesta de un mesero en Francia, porque una mujer pidió pizza sin gluten

La celiaquía, una afección sistémica en individuos genéticamente predispuestos, provoca una reacción autoinmune al ingerir gluten, dañando las vellosidades del intestino delgado. Se trata de una intolerancia permanente a las proteínas del trigo, avena, cebada y centeno (TACC), conocidas como gluten, que afecta a quienes tienen predisposición genética.

La inesperada odisea de Andrea en Francia

Andrea, una viajera española, compartió en su canal de TikTok una experiencia reveladora durante su visita a Francia con amigos. En un breve pero impactante clip, denunció la dificultad de los celiacos en ese país, especialmente al intentar comer en una pizzería.

El vídeo inicia con Andrea afirmando que "un celiaco en Francia no puede sobrevivir". Detalla que al preguntar si tenían pizza sin gluten, el trabajador le respondió que eso era común en España, pero no en Francia. Sorprendentemente, al indagar sobre la existencia de personas celiacas en Francia, el empleado afirmó que no existen y que los celiacos son típicos de España, un comentario que dejó atónitos a Andrea y sus amigos.