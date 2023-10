Los 20 videojuegos que prometen enamorar en Sofa 2023 en Bogotá

‘CandyPunk’, donde las golosinas colombianas se enfrentan en este dulce juego de peleas, así como ’Ego Pollution Madness’ donde podrán adentrarse en un mundo de Cyber-Fantasía en este juego de plataformas de acción en 2D.

‘Emerald Woods’ en la que los asistentes podrán escapar de la vida moderna en este juego sandbox con elementos de simulación de granja, así como roguelike y ‘Jumping Blocks’, donde deberán correr para evitar ser convertido en un Block-Nuggg en esta alocada carrera.

Le interesa: ‘Rigo’ aumenta el rating de RCN, pero no vence a Amparo Grisales con ‘Yo me llamo’

Ahí no paran las emociones en el Pabellón 21, también disfrutarán de ‘Tower of Myths’ donde hay que luchar contra diferentes plagas, ‘Arkane Bestiary’ en la que tendrán que descubrir la etimología y los secretos de las criaturas que habitan Tower of Myths.

‘The Last Crusade’ con valientes guerreros luchan para salvar su tierra en este juego de acción en tercera persona y ‘Emberville’, uno de los favoritos que gustan de enfrentarse a monstruos y resolver acertijos en este cautivador juego de acción y aventura.

Los asistentes disfrutarán de más de 50 niveles del juego para móviles ‘Death Jetpack’ o en ‘Hizca VR’ jugar mientras se genera conciencia sobre el cuidado de los páramos en Colombia.