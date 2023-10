¿Qué le depara hoy, 17 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 17 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Si te sientes demasiado solo y deseando encontrar a alguien que camine a tu lado, quizás es que deberías bajar un poco el listón y valorar ciertos aspectos que ahora te pasan desapercibidos de las personas con quienes te relacionas. Color: Blanco.

ARIES

En el amor, si esa persona a la que estás conociendo te propone salir esta noche, aunque mañana tengas que madrugar, dile que sí. Podrás vivir una velada súper romántica, no te arrepentirás.

TAURO

No te desesperes si en el trabajo las cosas no avanzan a diario al ritmo que te gustaría. Tu oportunidad de brillar llegará, pero todavía no es tiempo. Ten un poco más de paciencia.

GÉMINIS

Hoy te harán un comentario que no esperabas sobre tu pareja. No te creas ni media palabra. Recuerda que hay mucho envidioso suelto, a quienes parece que les molesta la felicidad de los demás.

CÁNCER

No dejes pasar más tiempo y haz esa llamada que podría ayudarte a conseguir el trabajo que tanto deseas. Vence el miedo y la timidez que te impide hablar con ese contacto que tienes.

LEO

Aprende a priorizar las cosas importantes que afectan tu vida. Te centras en temas irrelevantes y no logras salir de ese círculo. Piensa en lo que deberías cambiar.