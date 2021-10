$!Snappea: Descargar Videos de YouTube Nunca Había Sido Tan Sencillo

Espera un minuto, ¿Gratuito? ¡Seguro tiene que haber alguna trampa!

Probablemente la primera frase que se nos ha pasado en la mente a mucho de nosotros. ¡Excepto porque Snappea es un convertidor en mp4 y mp3 totalmente libre de virus!

Pero, ¿cómo es esto posible? ¡La respuesta está en que Snappea funciona de forma totalmente distinta a todo lo que hayas visto!

La magia de descargar videos sin instalar un solo archivo

Por muy extraña que suene está frase, la realidad es que Snappea es una plataforma de navegador que no requiere de la descarga de ningún archivo. Lo único que necesitas para descargar un video de YouTube es copiar el enlace y pegarlo en la barra de búsquedas de la web de Snappea para comenzar a convertir tu video al formato que necesites.

¡Esto no puede ser gratis! ¡Estoy seguro que tendré que pagar algo!

Eso es lo primero que pensé cuando leí un artículo acerca de Snappea. Podrás imaginarte mi sorpresa cuando el autor menciono que su uso era totalmente gratuito.

El segundo pensamiento que se me vino a la cabeza fue que podía llegar a estar plagado de publicidad. Después de todo, la mayoría de los convertidores de video gratuitos están llenos de ella, ¿no es cierto? ¡Tampoco parecía ser el caso de Snappea!

Tras haberla utilizado para descargar decenas de videos, me di cuenta que no me había encontrado con ninguna publicidad durante todo ese tiempo. Ni una sola ventana emergente, herencia millonaria de una tía lejana, ni ningún 0 km gratuito. Fue cuestión de copiar un enlace, pegar el link y tener el video en mi PC a los pocos minutos.