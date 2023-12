En UCI del Hospital Internacional se recupera una menor de 3 años que se quemó al explotar una ‘mecha’ de tejo

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Harold Durán, le aseguró a Vanguardia que el caso de una menor de 3 años que se quemó al estallar una ‘mecha’ de tejo no ha sido contabilizado en los incidentes con pólvora que se han presentado en el Puerto Petrolero en el mes diciembre.

Según el funcionario, de acuerdo con la historia clínica no es convincente el relato entregado por los padres sobre que la niña sufrió quemaduras por manipular el elemento explosivo utilizado en el deporte del tejo.

“Aunque el fin de semana la teníamos como un caso de quemadura con pólvora, ahora entró bajo sospecha. Si bien los protocolos nacionales descartan que la quemadura ocasionada con una ‘mecha’ no entra entre los eventos de interés de salud pública, para nosotros no es normal que un menor de edad se queme de manera considerable con una simple ‘mecha’ de tejo”, expresó Durán.

La pequeña, de acuerdo con sus padres, manipuló la papeleta explosiva generándole quemaduras de segundo y tercer grado que le comprometen un ojo, la cara y el cuello.

De manera inicial fue atendida en un centro médico de Barrancabermeja y en la actualidad se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes con quemaduras del Hospital Internacional de Colombia, HIC.

“Es un caso con graves quemaduras que aún se encuentra en vigilancia epidemiológica, que se está en la búsqueda de las causales de esta, ya que no hay claridad de los hechos. No sabemos si hay información falsa. El modo y la forma nos genera dudas. No creo que una niña de tres años tenga la fuerza suficiente para estallarla, tuvo que haber un mecanismo para activarla”, indicó el secretario de Salud.

De manera oficial, en lo corrido del mes de diciembre de 2023 se han presentado cuatro casos de personas quemadas con pólvora en Barrancabermeja.

Tres corresponden a adultos entre los 29 y 50 años de edad y un caso confirmado de una menor de 15 años, lesionada con pólvora en sus extremidades.

“El llamado es que realicen actos de responsabilidad, en lo posible no usar pólvora de ninguna forma, ninguna celebración lo amerita más bien estar acompañados en familia, no manipular ningún artefacto pirotécnico, no utilizar sus vehículos para el transporte de la pólvora”, finalizó Durán.

En la Navidad de 2022, 8 personas resultaron lesionadas con pólvora en Barrancabermeja.