$!Identifican a hombre asesinado a cuchillo en el barrio Provenza

Desde hace dos décadas, la calle era el hogar de Vidal Gama Ortega, un hombre de 62 años de edad que murió en la madrugada del miércoles 14 de febrero en el puente de Provenza sobre la autopista que comunica a Bucaramanga con Floridablanca.

Una hermana, Ismenia Gama, aseguró que Vidal, conocido con el alias de ‘Picota’, se dedicaba a la venta ambulante y cuidar vehículos.

Esta mañana llegó a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, en el barrio Campo Hermoso a reclamar, identificar y pedir justicia por la muerte de ‘Picota’.

“Tenía tres hijos, algunos estaban en Bogotá y llegaron a Bucaramanga para brindarle la sepultura, pero sí, se la pasaba en la calle”, señaló Ismenia.

Sobre la persona que le causó la muerte no tienen datos y están a la espera de las investigaciones de las autoridades.

“Claro que sí, pedimos justicia por la muerte de mi hermano. Aquí no debe importar su condición, como cualquier ciudadano tiene derechos y no debe quedar impune su asesinato. Esperamos que den con el homicida que no sabemos por qué lo mató”, indicó la familiar