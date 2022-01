Ante la afirmación del mandatario local, Anna Rivera, a quien ese día le robaron un computador de alta gama, le contó a VANGUARDIA que las autoridades le confirmaron que los capturados presentados como autores del atraco en el restaurante de Cabecera, estaban involucrados en un asalto diferente.

“A eso de las 8:00 p.m. mi esposo me empezó a empujar de la silla para tirarme al piso, pero yo no entendía nada. Nosotros estábamos ubicados al fondo, hacia la caja del restaurante. Cuando volteé a mirar había un tipo con camiseta azul y con casco de moto, mientras le apuntaba con un arma a otras personas que estaban cerca a la entrada. Por el pánico me tiré al piso y como pude respondí el celular, y curiosamente no nos robaron los celulares”, relató la víctima.

“A otro cliente le pegaron un ‘cachazo’ con el arma. A otros les robaron los celulares y se robaron dos computadores. Uno de los comensales tenía un arma, no sabemos si era real o de fogueo, pero los persiguió mientras el resto se tumbaba al piso para evitar alguna bala perdida.”, añadió Rivera.

La víctima agregó que la policía tardó cerca de ocho minutos en llegar al lugar, a pesar de que había un CAI cerca.