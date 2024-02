“Mi hijo sigue inconsciente”: parte médico de uno de los jóvenes arrollados por el conductor de un BMW en Girón

Sin embargo, sus testimonios no recibieron la atención necesaria por parte de las autoridades escolares. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

“A mi hijo le han hecho varios exámenes en la cabeza, algunos salen bien, pero él sigue inconsciente. Estamos a la espera de volver a hablar con los especialistas porque permanece somnoliento, no nos conoce. Ha tenido una evolución muy pequeña y estamos esperando el parte médico. Nos dicen que posiblemente tenga una inflamación en un hemisferio del cerebro”, relató el padre.

Departía con sus amigos

Los familiares de Guerrero Sandoval, quien es un trabajador de la empresa Atento y estudiante universitario de Finanzas, informaron que él departía con sus cuatro amigos en el establecimiento nocturno de río Frío, sitio que habían visitado con anterioridad, pero no conocían a la persona que atentó en contra de sus vidas.

“Según comentan los mismos muchachos, hubo mucho desorden antes. El conductor tenía un arma, la ponía encima de la mesa y que planta y no sé qué. Me pregunto cómo un sitio va a dejar entrar a alguien armado. No sabemos hasta dónde llegó esa actitud de él a afectar la tranquilidad de los demás, o cómo sería, sólo los que estuvieron en ese momento saben la veracidad”, añadió el progenitor.

Lo cierto fue que cuando Camilo Andrés caminaba a pie con sus amigos con rumbo hacia el anillo vial, que conecta a Girón con Floridablanca, fueron todos arrollados por el conductor del automóvil BMW Hatch Back, de placas DKW-888, con quien anteriormente habían tenido el problema.