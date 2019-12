Tras cometer este homicidio apuntó también contra el joven de 22 años y disparó dos veces, pero éste alcanzó a correr y refugiarse en zona boscosa, en la parte trasera de la fundación. Mientras tanto, el homicida huyó.

Frente a este caso, el general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que “nos encontramos frente a una situación muy lamentable, trágica, puesto que por las características podíamos estar pensando que se trata de un feminicidio.

“El presunto homicida de esta mujer sería su compañero sentimental. Había una convivencia de más de dos años, una relación sentimental de seis y también había un hijo. Este crimen ocurrió sobre las 3:40 de la mañana cuando ella advirtió que alguien estaba ingresando a su lugar de trabajo que era el que estaba protegiendo. Se comunicó con la empresa de seguridad por el radio operador, llamaron a la Policía que llegó a los tres minutos, pero hallaron este hecho en donde ella estaba sin signos vitales”.

Los celos, al parecer, habrían desatado esta tragedia, “la desesperación le entró cuando le marcó y ella no le respondió, se presenta por una patología con la que tantas tragedias se han presentado, la celotipia, el feminicidio, no obstante no soy yo el que lo determino sino la autoridad judicial en una mesa de trabajo”.

Al parecer, el agresor, quien también se desempeña como vigilante en una subestación eléctrica en Bucarica, dejó su lugar de trabajo abandonado para ir hasta Piedecuesta en donde habría asesinado a su compañera sentimental y luego regresó a su lugar de trabajo.

Según conoció esta redacción, hacia las 9:00 de la mañana de este miércoles, el hombre fue capturado por funcionarios de la Policía de Carreteras, cuando intentaba salir de la ciudad por la vía a Rionegro.