Nuevo giro en caso bebé asesinada en Antioquia: la madre sería cómplice

El caso de la bebé de siete meses asesinada en el sector Cuatro Esquinas, de Rionegro, el pasado 30 de enero, tuvo un giro en su investigación, en el que la mamá de la víctima estaría pasando de ser afectada a posible victimaria. Todo porque estaría implicada en el plan de fuga de su compañera sentimental, a quien capturaron en Venezuela dos semanas después.

Todo se debe a que cuando ocurrió la detención de Denisse Daylis Mijares Farfán, el pasado 11 de febrero en el municipio Francisco de Miranda, en Venezuela, esta persona se encontraría al lado de la mamá de la menor que hallaron muerta y con graves signos de abuso sexual, según dio a conocer el medio Exclusivo Colombia.

Adicionalmente, fuentes judiciales del caso darían cuenta de que mientras la progenitora se encontraba en el Hospital San Juan de Dios, de Rionegro, mostrando dolor y angustia por la muerte de su pequeña hija, su compañera estaba escapando en un bus hacia el Oriente colombiano y posteriormente hacia Venezuela, de donde era oriunda, con el fin de evadir el accionar de las autoridades colombianas.

Hasta el momento, las autoridades colombianas avanzan en el proceso para establecer la responsabilidad de Laura en la muerte de su hija o si simplemente se encontraba con ella como parte del Síndrome de Estocolmo, en el que el afectado se enamora de quien lo tiene privado de la libertad. Inicialmente, no ha sido vinculada al proceso.

Sin embargo, el expediente del caso sí da cuenta de que próximamente podría iniciársele un proceso judicial en su contra, puesto que la madre de la bebé sí podría haber tenido responsabilidad en la fuga de la presunta homicida y abusadora sexual, a quien encontraron las autoridades en la localidad ubicada a cinco horas de Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza más cercana.

La muerte de la menor se registró en este centro asistencial de Rionegro, luego de que una mujer llegara pidiendo ayuda para atender a una menor que no respiraba luego de hacer sufrido una aparente caída. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pero de inmediato alertaron a la Policía, argumentando que tenía no solo múltiples golpes en su cuerpo, sino también signos de abuso sexual.

El primero en confirmar lo sucedido fue el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, quien expresó que “el médico prontamente hizo un diagnóstico encuentra que esta menor se encuentra con presuntos signos de violencia”.

Horas después de que Mijares Farfán hubiera escapado, la Policía Antioquia realizó un plan candado y se contactó con las autoridades, que permitieron la ubicación de esta mujer en territorio venezolano y su regreso a Colombia para que sea procesada por los delitos de homicidio agravado y abuso sexual contra menor de 14 años.

Con información de El Colombiano.