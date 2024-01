Trágico choque entre una moto y un camión dejó un joven muerto y dos heridos

El 3 de enero, a la 1:30 de la mañana, se presentó un aparatoso accidente en la Avenida Pedro Romero, en el barrio Olaya Herrera. El hecho ocurrió entre una moto en la que se transportaban tres personas y un camión repartidor de alimentos de un almacén de cadena.

Tras el violento choque, el conductor de la moto murió en el acto, mientras que sus acompañantes, un hombre y una mujer, quedaron gravemente heridos y son atendidos en centros asistenciales de Cartagena.

Miembros de la Unidad de Policía Judicial (UPJ) del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, hicieron el levantamiento del cuerpo y se encargaron del caso. Aún no se conocen las identidades de las víctimas.

Sin embargo, en la mañana de hoy jueves, en las afueras de la morgue de Medicina Legal del barrio Zaragocilla, se encontraba don Pedro Clavel Meza, padre de Pedro José Meza Ortega, de 23 años, el joven que murió como consecuencia de ese lamentable suceso.

Lo que explicó el adolorido padre es que su hijo estaba en un baile en el barrio Boston con uno de sus hermanos y la esposa de este. Una vez se acabó el espectáculo musical, el hoy fallecido se subió a la moto de placa GUQ-98G a la que también subieron un amigo y su cuñada, para dirigirse al barrio Fredonia, donde residían.

Al parecer, el hermano de la víctima hacía parte de una agrupación musical que estaba presente en el evento, por lo que Pedro decidió irse con sus acompañantes. Se investiga si manejó bajo los efectos del alcohol.

“La moto no era de él. Mi hijo manejaba, mi nuera iba en la mitad y el dueño de la moto, que no sé quién es, iba de tercero. No entiendo por qué salieron así de ese baile”, indicó don Pedro Clavel.

Explicó que siendo las 4 de la madrugada del miércoles recibió una llamada de la Clínica del Caribe, donde le informaron que Wendy Julio Cera, su nuera, estaba siendo intervenida como consecuencia del siniestro.

“Ella alcanzó a dar mi número y luego la ingresaron. No pude hablar con ella porqué momentos después que llegamos estaba sedada. Después comenzamos a preocuparnos porque Pedro José no aparecía, no sabíamos dónde estaba”, explicó.

Precisó que varias personas le indicaron que llegara a Medicina Legal, pues se conocía del ingreso de un cuerpo sin identificar, pero entró en llanto y no daba crédito a que pudiera ser su hijo.

“Yo me puse mal, no di ni para averiguar con el tránsito ni nada. Fuimos en la tarde (miércoles) pero ya estaba cerrado. Y bueno, dejamos para hoy”, indicó momentos antes de confirmar la identidad de su hijo.

Indicó que Pedro José Meza trabajaba en el área del turismo en Bocagrande, promoviendo visita a las isla, estudió bachillerato y había prestado el servicio militar. Reconoce que a su hijo le gustaba ingerir licor, pero era un muchacho muy responsable. “Pero bueno, ese día no hizo caso a los consejos que le dimos”.

