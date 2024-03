España se convierte en el séptimo país donde la eutanasia es legal

Si el paciente cumple las condiciones legales y no hay incidencias, podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles.

Manuela Sanles, la cuñada de Ramón Sampedro, muestra una foto de Ramón que está en la habitación, que conservan igual desde hace 23 años, y desde donde Ramón Sampedro dirigIó durante años la lucha por la ley de la eutanasia, tras quedar tetrapléjico en 1968, cuando el Congreso aprobó hoy definitivamente la ley por la que tanto peleó desde su localidad natal de Porto do Son Vista. (Foto: EFE / VANGUARDIA)

Compartir

Manuela Sanles, la cuñada de Ramón Sampedro, muestra una foto de Ramón que está en la habitación, que conservan igual desde hace 23 años, y desde donde Ramón Sampedro dirigIó durante años la lucha por la ley de la eutanasia, tras quedar tetrapléjico en 1968, cuando el Congreso aprobó hoy definitivamente la ley por la que tanto peleó desde su localidad natal de Porto do Son Vista. (Foto: EFE / VANGUARDIA)

El Parlamento español aprobó definitivamente hoy la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el derecho a morir y a la prestación del sistema nacional de salud.

España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.

Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

Una “Comisión de garantía y evaluación”, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. El solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.

Después de ser enmendada por el Senado, el Congreso respaldó finalmente hoy la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, con 141 en contra y 2 abstenciones.

La norma, que entrará en vigor dentro de tres meses, fue impulsada por el gobernante Partido Socialista, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores y de extrema derecha.

La ley es motivo de polémica social y política, con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre la izquierda y la derecha.

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el “reconocimiento de los derechos”, así como en una sociedad “más justa y decente”.

La diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo recordó a todos aquellos que han luchado por conseguir que se apruebe esta ley, que da “libertad para decidir”, resaltó.

Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que “no existe demanda social objetiva”, y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a “eutanasias no solicitadas” y España puede convertirse en un país de “turismo eutanásico”.

Familias celebran decisión

Luis de Marcos, con esclerosis múltiple, murió en 2017; Maribel Tellaetxe, en 2019 con alzheimer avanzado; y ese mismo año falleció María José Carrasco, enferma terminal también con esclerosis múltiple. En vida, los tres lucharon por la eutanasia y este jueves sus familiares han celebrado en el Congreso la aprobación de una ley que ven histórica.

Las mascarillas no podían ocultar las sonrisas de unos maridos, esposas e hijos que llegaron a reunir un millón de firmas para pedir a los diputados que se regulara la ayuda a morir con el fin de que nadie se viera obligado a padecer lo que sufrieron sus familiares.

“La semilla ya estaba echada, el ultimo impulso puede que lo diéramos María José y yo, pero hay que agradecérselo a Ramón Sampedro, a Luis de Marcos, a Maribel Tellaetxe, son ellos los verdaderos protagonistas”, señala Ángel Hernández.

Calcula que a finales del verano se celebrará el juicio contra él por ayudar a su mujer a cumplir su deseo, acercándole un vaso con pentobarbital sódico y una pajita para que ella, inmóvil, pudiera tomar un fármaco letal. La fiscalía pide para él seis meses de prisión, aunque ha avanzado que apoyará el indulto si es condenado y se solicita.

“Es una despropósito que yo esté en un juzgado de violencia sobre la mujer; no solo no hay pruebas, no hay ningún indicio de que yo haya violentada a mi compañera”, afirma con una fotografía de María José en el pecho en este día que considera “histórico”

Nadie ayudó finalmente a morir a Maribel Tellaetxe, que falleció en marzo de 2019 con Alzheimer avanzado después de hacer prometer a su marido y sus hijos que respetarían su voluntad de no vivir si la enfermedad le hiciera perder la cabeza.

Su marido Txema Lorente y sus hijos David y Danel también se han acercado al Congreso, recordando la “rabia y el dolor” con el que recogieron firmas para ayudar a Maribel a morir dignamente, sin llegar a tiempo.

“Hoy es un día totalmente diferente. Tenía que venir a reconciliarme con los leones”, explica a Efe Danel, que da gracias a su “ama”, una “leona luchadora”, por los genes que les dejó y que les empujaron a trabajar por la ley aprobada este jueves.

“Estaría orgullosa, feliz de la camada que ha dejado, del legado. Miama siempre fue una luchadora nata, una defensora de lo que consideraba justo, tanto para ella como para los demás”, asegura Danel.

Asun Gómez tiene claras las palabras que diría Luis de Marcos, su marido, si hoy viviera: “Te lo dije que lo conseguiríamos”.

Empezaron entonces a recoger firmas en change.org y hoy ve los frutos en el Congreso. La votación no ha sido unánime y grupos como el PP y Vox han rechazado la ley, defendiendo que se debe apostar por los cuidados paliativos.