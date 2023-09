Los visitantes podrán continuar por un recorrido que les llevará también a otras obras como “El velero, efecto al atardecer” (1885) o “Camille en la playa” (1870).

Así, bajo el sonido de tímidos pájaros (efecto que incluye la exposición), se llega a su gran fascinación por las flores, por el agua, por los nenúfares o las glicinas.

“Que sepáis que el trabajo me absorbe por completo. Estos paisajes de agua y de reflejos se han convertido en una obsesión. Superan mis fuerzas de anciano, pero quiero conseguir plasmar lo que siento. He destruido algunos...otros los he retomado...y espero que de todos estos esfuerzos salga algo bueno”, escribió Monet sobre las que fueron sus últimas obras.

Flores de su jardín acuático de Giverny que hizo desde 1914 a 1926 en 125 paneles de gran formato que regaló, parte de ellos, a Francia (los que actualmente están en el Museo de la Orangerie).