Meta anuncia revolucionaria IA que utilizará caras de celebridades sin afectar sus vidas

Estas máquinas no tienen la personalidad de los famosos ni información sobre su vida real. “Se debe pensar en las celebridades con las que hemos trabajado como si fueran actores que interpretan un personaje. Por ejemplo, Tom Brady encarna a Bru, pero no diseñamos a Bru para Tom Brady, y Bru no debe actuar como Tom Brady”, explicó hoy Angela Fan, investigadora en Meta AI, en una mesa redonda donde estuvo EFE.

El chatbot Bru está especializado en deporte y a medida que la máquina va generando respuestas, los usuarios podrán ver la cara del exjugador profesional de fútbol americano reaccionar al texto, con alegría o preocupación, por ejemplo.