Protesta multitudinaria contra el Gobierno húngaro tras indulto a hombre que encubrió pederastia

Decenas de miles de personas protestaron hoy en el centro de Budapest contra el Gobierno y en demanda de apoyo para las víctimas de abusos sexuales, después del reciente escándalo surgido por un indulto presidencial a un encubridor de actos de pederastia.

"Ahora hay monstruos ahí fuera. Defiende a las víctimas, a los niños, por una sociedad sana", es el lema de la protesta organizada por varias de las celebridades de internet más conocidas del país, y que reunió a más de 40.000 personas.

"Estamos hartos" y "¡No seas indiferente!", demandaban los organizadores, a los que se han unido más de un centenar de destacadas personalidades, entre ellas actores, artistas, cantantes, modelos, escritores y periodistas.

Lea también: Detectan sustancias tóxicas en una carta dirigida al ministro de Justicia belga

Hace una semana la presidenta de Hungría, Katalin Novák, anunció su dimisión tras una semana de controversia por un indulto que concedió en abril de 2023 a un directivo de un hogar infantil que intentó ocultar casos de pederastia.

Además se retiró de la vida política Judit Varga, ex ministra de Justicia del gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, debido a que firmó el indulto.

"La conclusión es, si no aquí y ahora, ¿cuándo protestar? Vemos que esto ha causado división, no sólo entre los votantes liberales o de oposición, sino también entre los votantes del Gobierno. La protección de los niños es algo único, creo que no debería haber dudas", explicó a la prensa poco antes de la protesta uno de los organizadores, Zsolt Osvath.

"Con el pretexto de la visita al Papa, fue puesto en libertad (en abril de 2023) un hombre que fue cómplice activo de un pederasta. Fue liberado con un indulto presidencial, se le dio el visto bueno y podrá volver a trabajar con niños en cualquier momento", recuerda la convocatoria.

Los más vulnerables, "víctimas de un destino trágico, fueron abandonados por el Estado", agregan, y recalcan que "las víctimas han sido ahora traicionadas. Queremos expresar nuestra rabia, nuestro dolor y nuestra compasión".

Pese a las dimisiones, la indignación ha seguido creciendo y tanto partidos políticos, como organizaciones de defensa de los menores piden que se aclare los detalles del caso y también que se haga público quien pidió el indulto, mientras que otros apuntan a Orbán como el responsable último.

*Con información de agencia EFE.