Cuidado: si tiene Roku en su televisor podría enfrentar una grave amenaza para su seguridad

Los usuarios de Roku deben cambiar sus contraseñas, habilitar la autenticación de dos factores y estar atentos a cualquier actividad sospechosa en sus cuentas.

Plataforma de streaming Roku. Foto tomada de redes sociales/VANGUARDIA

Roku, la popular plataforma de streaming, ha informado sobre una nueva filtración de datos que ha afectado a aproximadamente 576.000 cuentas de clientes. Este incidente de seguridad ha puesto en riesgo a los usuarios de Roku, ya que los ciberdelincuentes han conseguido acceder a prácticamente 400 cuentas para comprar servicios y productos de forma no autorizada.

El ataque, conocido como relleno de contraseñas, es un tipo de acción fraudulenta automatizada con la que los actores maliciosos intentan acceder a las cuentas de un servicio, utilizando nombres de usuario y contraseñas robadas de otras plataformas. En este caso, los ciberdelincuentes han utilizado estas credenciales para acceder a las cuentas de Roku y realizar compras no autorizadas.

Roku ha tomado medidas inmediatas para mitigar el impacto de este incidente de seguridad. La compañía ha restablecido las contraseñas de las cuentas afectadas y ha implementado la autenticación de dos factores (2FA). Esta medida adicional de seguridad requiere que los usuarios proporcionen dos formas de identificación antes de poder acceder a sus cuentas, lo que dificulta aún más el acceso no autorizado.

A pesar de la gravedad del incidente, Roku ha asegurado que los sistemas de la plataforma no se han visto comprometidos y que la compañía no ha sido la fuente de las credenciales de cuenta utilizadas en estos ataques. En concreto, los ciberdelincuentes solo han logrado iniciar sesión en menos de 400 cuentas de entre las 576.000 afectadas. En estos casos, los actores maliciosos utilizaron el método de pago almacenado en dichas cuentas para realizar compras no autorizadas de suscripciones a servicios de transmisión, así como a productos de ‘hardware’ de Roku.

Este incidente de seguridad pone de relieve la importancia de utilizar contraseñas únicas y robustas para cada cuenta. Las contraseñas deben ser largas, contener una combinación de letras, números y símbolos, y no deben ser fácilmente adivinables. Además, es crucial mantener los dispositivos actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad y considerar la implementación de medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores.

Roku está trabajando activamente para resolver este incidente de seguridad y ha prometido tomar medidas adicionales para proteger a sus usuarios. La compañía está en proceso de notificar a los usuarios afectados y les está proporcionando orientación sobre cómo proteger sus cuentas.

Este incidente de seguridad es un recordatorio de que incluso las empresas más grandes y respetadas no son inmunes a los ciberataques. Los usuarios deben estar siempre alerta y tomar medidas proactivas para proteger sus cuentas y su información personal.