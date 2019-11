En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo mundial sobre el clima: el ‘Acuerdo de París’. Allí acordaron mantener el límite del calentamiento global por debajo de los 2ºC.

El mencionado pacto ambiental establece medidas para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, que tendrá como consecuencia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las naciones firmantes.

Sin embargo, en 2017, Donald Trump decidió que el país que gobierna se retiraría del pacto, argumentando la imposibilidad de llevar a cabo tales estrategias de producción sostenible.

Según el mandatario, el cumplimiento de los acuerdos de París le costaría a Estados Unidos tres billones de dólares y 6,5 millones de empleos en los próximos diez años, que a su juicio eran negativos, teniendo en cuenta que limitaban la productividad de sectores como la industria automovilística y la explotación de carbón.

De esta manera, el segundo mayor emisor contaminante, detrás de China, le dio la espalda al pacto climático.

Luis Fernando Vanegas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, explica que Estados Unidos no quiere ajustar su modelo económico a uno que le apueste a bajas emisiones de carbono, porque ello supone un reemplazo tecnológico de alto costo, que seguramente el mercado no va a reconocer.

“Por supuesto que tiene sentido, en términos económicos, la salida de Estados Unidos del acuerdo porque las empresas y en general el sector económico no está dispuesto a asumir esa transición hacia energías bajas en carbono sin que el Estado tome partido de ello. Así que no es un capricho, es un anhelo del sector económico que no quiere comprometerse al cambio porque cuesta mucho dinero”.

La rentabilidad que Trump quiere garantizar hoy, pensando que el costo se lo va a transmitir a generaciones futuras, deja de lado que los efectos del cambio climático ya se están viendo y las pérdidas pueden ser mayores a ese supuesto ahorro. “Es posible que el beneficio de hoy sea mucho menor al costo que tendrán que asumir como sociedad en los próximos años las siguientes generaciones”, añade Vanegas.