“Como llevaba allí unos minutos, sabía de un buen lugar para refugiarme. Estaba al borde de un acantilado, por lo que lo único que podía hacer era correr hacia la avalancha y alejarme del refugio de mi lado (por eso no me muevo). Sí, sé que me espero al último segundo para ponerme a cubierto y que hubiera sido más seguro hacerlo antes. Soy consciente de que corrí un gran riesgo. De hecho, cuando la nieve empezó a pasar por encima todo se oscureció, me costaba respirar y pensé que podía morir”, comentó Shimmin.

Cuando pasó la avalancha, Shimmin dijo que se sintió aliviado al descubrir que estaba ileso, solo cubierto de un polvo ligero. El resto de su grupo sobrevivió con solo una herida menor.

“Solo más tarde nos dimos cuenta de lo afortunados que habíamos sido”, dijo. “Si hubiéramos caminado cinco minutos más en nuestra caminata, estaríamos todos muertos”, admitió.

Apodada “El Tercer Polo”, la meseta tibetana se asienta entre los países de Tayikistán y Kirguistán y alberga la mayor reserva mundial de agua congelada fuera de las regiones polares norte y sur.