Importamos daños, pero no regulamos

6.407.574 cigarrillos electrónicos fueron importados a Colombia en 2022, de acuerdo con el DANE. Esto es preocupante no solo por su efecto nocivo en la salud, sino por la contaminación que producen. Más del 50% de estos dispositivos son de un solo uso. Los demás, suelen tener una duración aproximada de 3 a 6 meses. Esto produce más de 373 toneladas de desechos que contienen plásticos, baterías de litio y metales como aluminio, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, níquel, estaño y zinc.

En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no ha tomado las medidas necesarias para evitar un grave impacto sobre el ambiente. Ha sostenido que los importadores de cigarrillos electrónicos no se encuentran obligados a implementar sistemas de recolección y gestión de estos residuos, pero que lo pueden hacer de manera voluntaria. Por este motivo, los importadores no han implementado ninguna medida, como sí lo hacen productores de otros aparatos eléctricos y electrónicos, que están obligados a hacerlo. Pero lo más grave, es que ha sostenido que estos desechos no causan un daño ambiental.

Mientras tanto a nivel global se debaten políticas y medidas dirigidas a mitigar el impacto ambiental de los cigarrillos electrónicos. En Nueva Zelanda, se han anunciado medidas para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso. Esta alternativa podría ser también implementada en Alemania, Francia y el Reino Unido.

Por este motivo, es muy importante la acción popular iniciada por Red PaPaz contra MinAmbiente y cinco de las principales importadoras de cigarrillos electrónicos, que busca que se haga obligatoria la implementación de sistemas de recolección y gestión de los cigarrillos electrónicos, y que se prohíba la importación de los dispositivos de un solo uso. El próximo 17 de octubre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha convocado una audiencia en la que esperamos que acuerden medidas para regular estos desechos y definan caminos para la prohibición de los cigarrillos electrónicos de un solo uso.

Ojalá MinAmbiente aproveche esta oportunidad y proponga alternativas adecuadas. Estas medidas pueden proteger el derecho a un ambiente sano, así como los derechos de niñas, niños, adolescentes y futuras generaciones que asumirán las consecuencias de las acciones y omisiones de hoy frente a la salud, el ambiente y el cambio climático, pues son las personas menores de 18 años el mercado objetivo de estos dispositivos.