Faltan maestros y sobra estrés

Opinión de Óscar Rey Vesga.

Así tituló Naciones Unidas un artículo en su web publicado hace algunos meses sobre la falta de atractivo en la profesión docente debido a “una crisis vocacional”. Según ellos, los tres factores principales para esto serían: condiciones laborales precarias, altos niveles de estrés y salarios bajos.

La situación es mucho más compleja que esto, le contestaba a un amigo quien ad-portas de salir al descanso escolar de semana santa, cuestionaba la gestión del colegio de su hijo por la falta de un par de docentes en áreas clave. Desafortunadamente, la respuesta no está tan solo la gestión de los directivos docentes, interés económico de dueños de colegios o política de entes gubernamentales. En nuestro país existen factores adicionales como la inestabilidad política, problemas de seguridad y desigualdades socioeconómicas que desencadenan un círculo vicioso que desincentiva así la vocación docente.

Es por esto que los maestros de nuestros hijos se van a otros colegios en donde reciben un mejor salario, al sector oficial que promete no solo dinero sino condiciones especiales y por supuesto, también hay quienes deciden migrar a otras profesiones u otros países. De hecho, Estados Unidos y Canadá representan una opción atractiva pues no solo ofrecen cientos de vacantes en distintos estados y provincias, sino que brindan condiciones laborales ideales en un entorno más seguro y estable. Esto no solo agrava la falta de maestros en Colombia, sino que también contribuye a la “fuga de cerebros”, privando al país de talentos para su desarrollo educativo y así, su progreso social y económico.

Así que si está preocupado por que su hijo o hija puede perder a su mejor docente, un mes antes de su día, reconózcale su labor, esfuerzo y dedicación. Ojalá inclusive le pueda quitar un poco de estrés, pues sabemos que tan cansones podemos ser los padres de familia cuando de nuestros hijos se trata. Veo cada vez más difícil, especialmente en el sector público, mejores condiciones laborales u oportunidades de desarrollo cuando solo hay intereses políticos y económicos en estas importantes decisiones.