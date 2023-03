Una historia de amor. Ahora escribo para una revista de Ucrania y .... No se apresuren lo importante está por venir. La película es la escogida para el gran mercado del mundo. Entretanto abriguémonos. Una copa de Perú de la Croix por ese frío y ese éxito. El destino nos une. Se filmó en la Alsacia una hacienda histórica, en la que por ser de sus padres, Gómez Valderrana escribe La Otra Raya del Tigre, novela con relatos del alemán Geo Von Lengerke en época de la quina. Entonces, entro a un súper mercado con la cabeza de un dromedario bajo el brazo y le pido al carnicero que me la compre. ... No compro sino cabezas de caballos de carreras, dijo. Me volteó la espalda masticando un chicharrón con pelos. Recordé la cita con Ali Baba en un café de Bagdad ... Voy a dormir, mañana le cuento lo que pasó con Petro y su banda.

Soñé que estaba en un teatro desconocido en Berlín. Al despertar me di cuenta que el teatro era en Zapatoca y Lumi me había vendido la boleta para la más increíble de las películas: La matriarca. Siempre creí estar viendo The Clok de Cristian Marilai. The Clok dura 24 horas y está hecha con recortes de películas. En la pantalla y en la película siempre es la misma hora. Luego aparecí en una casa remolque en el Sáhara en calzoncillos y una nevera portátil con cerveza, pero no tenía destapador hasta que una bailarina apareció danzando, me mordió un brazo y luego con sus dientes la destapó, derramando la cerveza helada sobre mi cabeza. Corrió desnuda por el desierto sin que pudiera alcanzarla y... el Café de Bagdad. Vi a un hombre con Chilaba y supuse era el de la cita, Ali Baba. Después de varias reverencias en la que torpemente choqué con la cabeza del árabe por mi falta de experiencia en aquellos protocolos, los golpes dieron comienzo a una horrible jaqueca. Tomarnos asiento y aplaudo para llamar al servicio, fue cuando un sujeto de otra mesa al oír los aplausos se paró a dar unos pasos de flamenco creyendo que interpretaría algunas bulerías y canté jondo. AliBaba sonrió, me tomó del brazo y masticó unas frases ... Uds Los españoles tan bulliciosos.

_ No don Ali, soy colombiano_

ok coca, coca, bien buenos negocios. _

No don Ali, yo cine, únicamente cine.

Bien. A eso lo cité. Necesito una película. Camellos, danza árabe, arenas del desierto.

Les cuento que Pastrana se les adelantó a todos, propuso juicio político contra Petro. Los golpes de Estado pasaron a la historia.