$!Alerta de sociedades científicas del país por consecuencias de la reforma a la salud

Según la dirigente gremial, las necesidades de los más de 60 mil profesionales no han sido atendidas durante el proceso del trámite legislativo, que este martes recibirá las ponencias de los senadores.

Financiación, el otro riesgo

La agremiación de científicos del país insiste en que el proyecto de ley, actualmente en proceso de tercer debate, continúa suscitando inquietudes en la Acsc debido a la falta de claridad en cuanto al financiamiento y los recursos destinados para su implementación y sostenimiento durante el período de transición.

“Quedamos expectantes y atentos a que se reinicie el debate, esperanzados que si se discute el proyecto, no se tramite en la forma como se hizo en la Cámara de Representantes, en donde no hubo una discusión seria ni cierta y se descartó de plano nuestra participación”, concluyó Bernal.

Y es que mientras algunos senadores, especialmente de la Comisión Séptima, se niegan a discutir el proyecto de reforma a la salud hasta tanto el Ministerio de Hacienda no presente el concepto de impacto fiscal de la iniciativa legislativa, el Gobierno Nacional insiste en no presentar dicho aval.

El propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insiste en que en el trámite de la iniciativa en la Cámara de Representantes se presentó un informe que habla sobre la factibilidad fiscal, en el que se explican todos los escenarios financieros con o sin reforma, escenario, que según el funcionario, no ha variado, razón por la cual no considera necesario presentar un nuevo concepto ante la célula legislativa.

“Entregamos un documento el año pasado y ese documento en la práctica no ha cambiado en nada porque no ha cambiado el texto que salió de Cámara y el que entra a Senado. Mientras no cambie el texto, estamos hablando de los mismos temas”, señaló Bonilla.