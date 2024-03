$!Crecen las dudas y resistencia en el Congreso a las reformas del Gobierno Petro

‘Lluvia’ de audiencias

Por ejemplo, uno de los cooridandores ponentes de la reforma a la salud, el senador del partido Verde, Fabián Díaz, ha insistido que hasta tanto no se cumplan con todas las audiencias públicas y mesas técnicas en todo el país no radicará la ponencia sobre la iniciativa legislativa.

Pensional, la reforma de la discordia

Es la misma situación que le está pasando a la reforma pensional en el Senado, en donde la presentación de más 30 impedimentos hasta el momento no han permitido que se de paso a la discusión en segundo debate del proyecto, de ahí que se haya presentado el duro impasse entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name. Petro señala a Name de no querer dejar que se discuta el proyecto.

Este jueves el presidente de la Cámara, Andrés Calle, hizo un llamado a los senadores para que superen es instancia y permitan que se debata y apruebe la ley.

“Los parlamentarios no podemos normalizar un comportamiento antidemocrático de salirnos para no votar, asumamos responsabilidad política con nuestro voto favorable o en contra. Si la mayoría de congresistas salen, por qué no votan NO?”, declaró Calle.

De hecho, el truncado trámite de la reforma pensional en el Senado ha suscitado en un enfrentamiento entre el presidente del Congreso y el mandatario nacional.

En la plenaria de la corporación, el senador Iván Name, le exigió al mandatario del país que respete la independencia del Congreso y a la vez negó que él esté torpedeando la discusión de la reforma pensional, tal y como lo expresó el mandatario nacional durante la posesión el martes del director de Prosperidad Social, Gustavo Petro.

Le puede interesar: Petrismo busca modificar la Constitución para revivir el transfuguismo político

Name sostuvo que “nuestro llamamiento hoy bajo el nivel del respeto, es la que se deriva de la independencia de la autonomía de nuestro congreso”, a la vez que manifestó que “pedimos independencia, respeto, y ojalá que nunca exista intervención de ninguna otra rama, ofreciendo, quitando o poniendo, cómo ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano”.

Las dos reformas también han tenido que enfrentar las normas que están en el reglamento interno del Congreso y la ley de la oposición, como por ejemplo el derecho que tienen los congresistas que son contrarios al gobierno de abandonar las sesiones antes de la votación de proyectos, con lo cual afectan el quórum que se requiere para aprobar las reformas.

Lo cierto es que por ahora las dos reformas seguir enfrentando todos estos tipos de inconvenientes que les ha llevado a tenerlas en la cuerda floja.

Con información de Colprensa.