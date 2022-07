Partidos de gobierno

“Por una amplia mayoría el Verde votó ser partido de gobierno, en ese sentido, adoptó la posición de respaldo. Ser de gobierno no implica necesariamente votar a favor de todo lo que plantee el nuevo Presidente, sino ayudar a construir esas iniciativas que necesita nuestro país, apoyando lo bueno y estando dispuesto a denunciar cualquier tipo de irregularidad sin importar dónde se encuentre”, señaló a Vanguardia el representante y próximo senador, Fabián Díaz.

Independientes

Serán varios los congresistas de la bancada santandereana que actuarán de manera independiente frente al gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Uno de los partidos independientes al petrismo será el Liberal, que días atrás anunció que acompañará al Gobierno Nacional en la conformación de las mayorías en el Congreso, pero por ahora no hará parte del gobierno de Petro.

“El partido decidió hacer parte del acuerdo nacional convocado por el presidente Petro para dialogar y conformar las mayorías en el Congreso de la República. En ningún momento hemos dicho que vamos a hacer parte del gobierno. Lo que sí se decidió es que no vamos a hacer oposición en el comienzo de una gestión. Por ahora seremos independientes frente a la administración Petro, según cómo avance el tiempo, y si el Presidente nos convoca a hacer parte de su gobierno ahí evaluaremos la situación. Por ahora somos independientes”, señaló un congresista santandereano, del Partido Liberal, consultado por esta redacción.

La colectividad roja tendrá en la próxima legislatura tres congresistas santandereanos: Jaime Durán y Miguel Ángel Pinto, en el Senado, junto a Álvaro Rueda en la Cámara.

Situación similar se presenta en la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que desde el próximo 20 de julio tendrá tres representantes: Marelen Castillo, (quien llega a la Cámara por el Estatuto de Oposición), Erika Tatiana Sánchez y Juan Manuel Cortés.

La Liga se declarará en independencia al gobierno de Gustavo Petro a pesar de haber sido su contrincante en las pasadas elecciones presidenciales.

Así lo había anunciado semanas atrás el propio Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que alcanzó más de 10,5 millones de votos.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permite apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía”, señaló en su momento Hernández.

Aunque, en las últimas horas Rodolfo Hernández puso en duda su llegada al Senado de la República, desde el interior de la Liga afirmaron que continúan con el lineamiento de declararse en independencia al gobierno Petro.

