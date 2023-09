Clan Aguilar se fractura por campaña a Asamblea de Santander, hay denuncias de agresiones y saboteos

Aunque para la actual campaña electoral los Aguilar están unidos en la candidatura de Héctor Mantilla a la Gobernación, en los apoyos a candidatos a la Asamblea hay división y el clan familiar se fracturó. Mientras que en la administración departamental, en cabeza de Mauricio Aguilar, la ‘maquinaria’ estaría a favor del exasesor de despacho Edwin Vargas, como quedó en evidencia en un reciente audio conocido y publicado por Vanguardia, por otro lado el exgobernador Hugo Aguilar (papá de Mauricio), apoya a Andrea Blanco, ambos aspirantes a la duma por el partido de la U.

Lea también: Unidad Investigativa | La ‘maquinaria’ de la gobernación Aguilar a favor del candidato Héctor Mantilla

La disputa al interior del aguilarismo por sus respectivos candidatos a la Asamblea ha llegado a tal punto de tensión que ya incluso se han denunciado amenazas y presunto saboteo electoral.

Así lo denunciaron desde la campaña de la aspirante, Andrea Blanco, donde advierten que han venido siendo víctimas de ataques por parte de la candidatura de Edwin Vargas, según la denuncia, con la venia del gobernador Aguilar.

“Han sido muchos los comentarios ofensivos, actitudes displicentes en mi contra e intimidación a mis líderes y equipo de trabajo. Lo más reciente fue en un evento donde estarían todos los candidatos, nosotros al llegar a poner nuestra publicidad nos dijeron que bajáramos todo porque ese era un evento del gobernador para los candidatos que él estaba apoyando. Humillaron a mi equipo y nosotros preferimos retirarnos y seguir. Pero eso no es nada, a mis líderes los llaman a decirles que se vayan con ellos, que si se quedan conmigo no van a permitir que se les apoye en el próximo periodo”, señaló en un escrito, el equipo de prensa de Blanco.

Así mismo, en redes sociales circularon unos audios en los que se oye como, al parecer, varios de los seguidores de la exsecretaria de la Mujer están siendo amedrentados para que cambien de bando.

“Buenas noches mi doctora Andrea, terrible, estoy decepcionada que lo utilicen a uno y lo lleven en la trampa. Que le digan a uno una cosa y sea otra. Sucede que nos invitaron a la dichosa carpa que iba a ser una reunión con usted y nosotros fuimos, porque usted sabe que estamos con usted cien por ciento. Yo me llevé a mi grupo de chicas porque nos dijeron que sumercé iba a estar ahí cuando vaya sorpresa, nos damos de cuenta que solo había publicidad de Edwin Vargas y el señor Gustavo. Me pareció una falta de respeto y yo le dije a la muchacha que eso que nos traigan así engañados a mí no me gusta porque algo que yo tengo es palabra y yo ya le di mi palabra a la doctora Andrea”, se oye en uno de los audios.

Así mismo, en otro mensaje una de las líderes de la campaña de Andrea Blanco asegura que fue intimidada por el candidato al Concejo de Bucaramanga, Gustavo Ardila, fórmula de Edwin Vargas. Ambos exasesores de despacho de Mauricio Aguilar.

“Mi doctora Andrea, es que imagínese que me está llamando una líder tuya de Girón. Es que ayer la llamó el candidato Gustavo Ardila amenazandola porque le mostraron una foto en la que estaba en una reunión suya. Ella me comentaba que la llamó ayer súper grosero. Ella me llamó ayer llorando y hoy me volvió a llamar, entonces yo le dije: pues yo voy a hablar con la doctora Andrea porque fue groserísimo el doctor Gustavo Ardilla. Entonces yo le dije que estuvera tranquila, porque ella está preocupada de que mañana llegue al trabajo y que le digan algo y no saber actuar”, se oye en la grabación.

Ante esta situación la exsecretaria de la Mujer realizó una maratónica jornada de campaña en el área metropolitana denominada “24 Horas Contra el Miedo”.

Andrea Blanco es esposa de Orlando Aguilar, hermano de Hugo Aguilar y tío de Mauricio Aguilar.

Lea también: Cuatro años después, el clan Aguilar retoma el poder en la Gobernación de Santander con Mauricio Aguilar