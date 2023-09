$!Unidad Investigativa | La ‘maquinaria’ de la gobernación Aguilar a favor del candidato Héctor Mantilla

“Estamos con Mantilla”

Además de su exasesor Edwin Vargas, el gobernador Aguilar también estaría promoviendo la candidatura a la Asamblea de Lady Andrea Blanco, exsecretaria de la Mujer.

Una vez dejó en claro las intenciones de la reunión, Agón Pérez prosiguió, enfatizando que en las elecciones en curso, en agradecimiento al gobernador, el voto debe ser por el candidato que apoya el gobierno Aguilar, el que les da confianza.

“Ser agradecidos por el hecho de estar acá es respaldar a nuestro jefe o a los jefes que nos han dado la oportunidad de estar acá, para que las personas que ellos están apoyando o que nosotros queremos apoyar desde la administración, para que queden personas de confianza administrando la Gobernación, en aras también de cuidar las espaldas tanto de los jefes como las nuestras, la mía en mi caso, los que firmamos, porque los que firmamos tenemos una gran responsabilidad todos los días”, agrega Agón.

Su discurso sigue y tras apelar al sentimiento de agradecimiento de los funcionarios que la escuchan llega al punto de la mecánica proselitista: las bases de datos de votantes.

“Ya se hizo un primer ejercicio de una recolección de base de datos, ahí no tuve este acercamiento con ustedes, pero la idea es que ese ejercicio que se hizo realmente sean personas que nos van a dar el voto, no nos engañemos nosotros mismos, si usted coloca ahí números falsos o personas que no van a dar el voto se está engañando usted mismo, porque no se está dando la oportunidad. Entonces no nos engañemos, coloquemos personas que realmente nos van a apoyar con el voto”, continúa.

La directora de las Rentas Departamentales cierra este punto exhortando a los asistentes a mantener la confidencialidad de lo que se hable y de acuerde en la reunión.

“Tenemos que manejar esto con prudencia... Yo también los invito a ser profesionales en lo que hacemos, tenemos que ser profesionales y no salir aquí al pasillo a decir que Ana Victoria los reunió para decirles esto o lo otro”, les advierte.

