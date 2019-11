Ante los juzgados administrativos fue radicada la demanda de nulidad de la Resolución que le dio vida al concurso de méritos que adelanta la actual mesa directiva del Concejo de Bucaramanga para escoger el Personero municipal para el próximo cuatrienio.

La querella fue presentada por 11 de los 19 concejales electos de Bucaramanga, quienes consideran que la invitación pública presenta varias irregularidades que atentan contra la transparencia del proceso.

“Esta es una acción de revocatoria directa contra la resolución donde se adelanta el proceso para el Personero de Bucaramanga, donde pudimos evidenciar una cantidad de irregularidades en el trámite del proceso. Estamos diciéndole a la ciudad que ya estamos haciendo presencia para que los entes de control Fiscalía y Procuraduría, tomen cartas en el asunto”, señaló Antonio Sanabria, concejal de la Liga Anticorrupción.

“Esta es una muestra de lo que los ciudadanos eligieron el pasado 27 de octubre: concejales con criterio y sobre todo con el propósito de hacer las cosas como lo manda la Ley. No apoyamos ningún tipo de acción que no sea transparente, que no sea justa con la causa de los bumangueses que lo que están es esperando que los cambios en Bucaramanga se den, desde los cuerpos colegiados hasta el ejecutivo”, acotó Marina de Jesús Arévalo, concejala por la Liga Anticorrupción.

Aunque la demanda de nulidad tuvo su origen en la bancada de la Alianza Verde, la iniciativa terminó siendo respaldada por cabildantes de diferentes colectividades.

“El gran número de concejales tanto del Partido Verde como independientes entendimos que el Personero y el Contralor debe ser de Bucaramanga y no de los concejales. Hoy vemos claramente un concurso amañado, direccionado en los requisitos para participar, en la forma como se hizo público el concurso, en quien se escogió para hacer las pruebas. Todo apunta a que todo lo quieren dejar manipulado prácticamente como si ya tuviera nombre”, señaló Carlos Barajas, cabildante de la Alianza Verde.

Las inconsistencias

Según los concejales demandantes, las inconsistencias en el concurso de méritos se vendrían presentando desde la propia reglamentación de la convocatoria pública, donde todo se habría hecho de manera “exprés”, incluso la fase de inscripción de aspirantes donde se habría limitado la participación de posibles interesados en aspirar al Ministerio Público.

“Situaciones como la de firmar un convenio con Fenacon, una entidad que no cuenta con probadas cualidades para determinar quién es idóneo y quién no, nos permite pensar que hay que reestructurar ese proceso y por eso estamos pidiendo la suspensión provisional y, por qué no, la nulidad por parte del juez”, señaló Luis Fernando Castañeda, concejal del Centro Democrático.

Así mismo, los cabildantes electos aseguraron que con esta iniciativa se busca tumbar el actual concurso, para que se convoque a un nuevo proceso respetando las normas de Ley.

“Con esta demanda de nulidad estamos solicitando que se interrumpa el proceso, la resolución, y podamos hacer una nueva convocatoria para que más personas se puedan presentar dentro de los términos establecidos por la norma, no 10 horas, sino 10 días, para poder hacerlo. Que el proceso cumpla con la debida publicación como debe ser y que se le brinden facultades a las entidades idóneas y no Fenacon, una entidad que no es ni universidad ni institución de educación superior”, dijo Silvia Moreno, cabildante de la Liga Anticorrupción.

¿Se abre paso la coalición?

Al final, la demanda en contra del actual concurso para elegir Personero en Bucaramanga estuvo respaldada tanto por de la línea ‘rodolfista’ de la Liga Anticorrupción, como por la Alianza Verde y por concejales de partidos contrarios al exalcalde, como el Conservador, Centro Democrático, Hagamos Ciudadanía (movimiento ciudadano de Claudia Lucero López) y el ASI, lo que supone una posible coalición de gobierno con las diferentes colectividades políticas en el Concejo.

“Es un mensaje de renovación, yo vengo con mis pilares para trabajar por Bucaramanga y es el momento de que ya ese discurso de oposición ya pasó. Vamos a trabajar por el bien de la ciudad, por el bien de hacer una buena función, un buen control político y por eso estamos apoyando esta iniciativa como lo es la demanda de nulidad contra el proceso de elección de Personero que tiene tantas irregularidades”, explicó Luis Eduardo Ávila, cabildante de Hagamos Ciudadanía.

“El Partido Conservador está apoyando esta demanda, porque el 27 de octubre fue muy contundente el mensaje. No vamos a permitir que estos concursos sean amañados, que sean amarrados y lo que quiere la ciudad es tener un Personero transparente. Bucaramanga tiene cientos de profesionales con todas las capacidades y merecen aplicar para este cargo”, indicó el corporado Jorge Humberto Rangel, del Partido Conservador.

A pesar de estar respaldando la demanda, los concejales desestimaron que esta acción conjunta se trate de un primer paso para una coalición.

“Nosotros en este momento estamos presentando un acto de unidad por un solo fin y es que las cosas se hagan transparentemente ante los ciudadanos que los escogieron”, puntualizó Luisa Fernanda Ballesteros, corporada de la Liga Anticorrupción.

Los concejales liberales; Cambio Radical; Colombia Justa y los cabildantes repitentes fueron los únicos que no respaldaron la iniciativa.

Concurso de ley

Pro su parte, Wilson Mora, presidente del Concejo de Bucaramanga, defendió la legalidad del proceso que adelanta la corporación edilicia para escoger al próximo Personero de la capital santandereana.

“Nosotros firmamos un convenio con Fenacon donde ellos con la institución Creamos Talento se encargan de la aplicación de las pruebas de conocimiento en el concurso para elegir Personero. Ellos ya han hecho más de 100 pruebas para la elección de Personero en el país. Ahora bien, la convocatoria del concurso estuvo publicada por casi 15 días, por lo que no afectó que se hubieran dado dos días para la inscripción, inscripción que preferimos que fuera personal para evitar suplantación. No recibimos ni una sola queja de alguna persona que se hubiera querido inscribir y que no lo hubiera podido hacer”, señaló Mora Cadena.

Las pruebas de conocimiento se realizarán el próximo sábado 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana.