¿Vientos de paz soplarían en el Concejo de Bucaramanga?

pregunta: ¿Tienen cálculos para conformar una coalición mayoritaria al interior del Concejo?

- No. La verdad, no hemos hablado de nada de coaliciones. Nos tendremos que reunir muy pronto con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas...

La afirmación la hizo ayer en la tarde Antonio Vicente Sanabria Cancino, cabeza de la lista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo cuatro curules y una votación de 37.982 sufragios, contabilizado el 99,86% de las mesas.

La Liga de Gobernantes Anticorrupción, como se denomina la plataforma política del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, está llamada a liderar el control mayoritario en el cabildo a favor del electo Juan Carlos Cárdenas, para garantizar así la discusión y aprobación de iniciativas de la Administración Local.

El primer juego de poder que deberán sortear será la definición de la mesa directiva del Concejo, en enero próximo. Estos corporados tendrán que liderar la elección del Personero y Contralor de Bucaramanga. Dos cargos importantes en el control político al gobierno de Juan Carlos Cárdenas y que en el pasado le generaron ‘dolores de cabeza’ a Rodolfo Hernández, toda vez que el Partido Liberal nombró a Jorge Gómez Villamizar y Omar Ochoa en la Contraloría y Personería, respectivamente.

Sanabria Cancino, cabeza de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en el Concejo, cuenta desde ya con el apoyo de las tres curules del Partido Alianza Verde. Lo que sumaría, por ahora, siete concejales que apoyarían políticamente el gobierno de Cárdenas.

“Nos vamos a reunir. Hay que analizar este tema en su momento. Creo que hoy o mañana nos reuniremos con el electo alcalde Juan Carlos Cárdenas. Por ahora, estamos en el escrutinio...”, precisó Sanabria Cancino.

El abogado Carlos Felipe Parra, cabeza de lista de Alianza Verde, que contabilizó 35.056 votos, aseguró que no quiere pensar en coaliciones.

“Que si somos lo mismo que la Liga de Gobernantes Anticorrupción, la respuesta es no. Somos una expresión política diferente y alternativa. Pero apoyaremos los temas de ciudad que sean en beneficio de los ciudadanos. Eso sí, seremos independientes y ante cosas malas, no nos quedaremos callados...” dijo.

Otro de los concejales electos que integraría esa coalición políticamente a favor de Juan Carlos Cárdenas sería Edison Fabián Oviedo Pinzón, quien repite curul por Cambio Radical. Este partido sumó dos corporados con 22.611 sufragios.

“Siempre me consideré un independiente y acompañé a Rodolfo Hernández en los proyectos que le convenían a la ciudad. Este Concejo de Bucaramanga se renovó en un 90%. La ciudad decidió por la renovación y no por las peleas. Ya no hay excusas, debemos trabajar por las iniciativas que ayuden al progreso de Bucaramanga. No podemos generar las divisiones al interior del Concejo, como ocurrió en el pasado...”.

No obstante, agregó Oviedo Pinzón, existe un juego de fuerzas políticas para elegir al Contralor y al Personero, que en su momento, de acuerdo a los intereses de los partidos, se resolverá.

Otro concejal electo que busca silla en el bus de la coalición de Juan Carlos Cárdenas es Luis Fernando Castañeda Pradilla, del Centro Democrático, cuyo movimiento sumó 16.508 votos, pero solo logró una única curul.

“Aún no tengo instrucciones de mi partido sobre coaliciones en el Concejo. Lo cierto es que tenemos que hacer un trabajo positivo a favor de la ciudad. Estoy dispuesto a apoyar a Juan Carlos Cárdenas en su administración. Su elección es un mensaje de renovación...”.

Cambió en los liberales

El Partido Liberal fue el gran derrotado en las elecciones del pasado domingo en el Concejo. Con 33.912 votos sumaron tres curules de las diez que hace cuatro años obtuvieron. Para estos comicios perdieron 57.966 sufragios frente a la votación de 2015. Su derrota, según expertos, tiene un nombre: Rodolfo Hernández, quien les quitó el poder burocrático que históricamente sostenían en varias secretarias e institutos descentralizados.

Los polémicos concejales del ‘trapo rojo’ como Henry Gamboa, Sonia Smith Navas, Nancy Lora y Martha Antolínez, todos con varios periodos en la corporación, resultaron ‘quemados’ en su aspiración de repetir curul. Tres nuevos actores liberales asumirán las banderas en el Concejo. Se trata de Robín Hernández, Javier Ayala y Francisco González.

Al respecto, Javier Ayala, explicó que no se ha hablado de conformar coaliciones en contra del gobierno de Juan Carlos Cárdenas. “En lo personal voy a apoyar los proyectos que sean beneficiosos para la ciudad. Lo que no sea para el desarrollo, no se aprobará. Necesitamos cambiar. En esa guerra que se tuvo entre el Concejo y el alcalde Rodolfo Hernández, la ciudad perdió. Creo que es necesario revaluar esa situación. Ese es mi pensamiento...”.

Al electo alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, le tocará lidiar con un Concejo diferente al de su jefe político, Rodolfo Hernández, quien sostuvo fuertes rifirrafes en los últimos tres años con varios cabildantes. Este es un cabildo renovado, con poca experiencia y ajeno buena parte a la política tradicional.

“No vamos a tranzar nada en Concejo. Seremos capaces de que cada uno (en el Concejo) defienda sus roles. El Concejo hace el control fiscal y el control político. Su labor es fundamental. Hay una renovación importante. Eso es positivo. Si bien hay una representación importante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el Partido Verde, vamos a preservar la institucionalidad siempre pensando en una agenda de ciudad y no de partidos políticos...”, le dijo a Vanguardia el Alcalde electo.