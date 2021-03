Así lo anunció la Contraloría General al informar que una comisión especial de la entidad encabezada por el Gerente Departamental en Santander, Nelson Mantilla, se desplazó a la Clínica Foscal para determinar las causas que dieron lugar a la utilización de una jeringa vacía al momento de inyectar a una mujer adulta, que acudió allí para recibir la vacuna contra el COVID-19.

“En este momentos se ha desplazado un equipo de la Contraloría General para poder determinar cuáles fueron las causas que dieron lugar a este tipo de hechos. Así mismo, le solicitó a la Secretaría Departamental de Salud que nos informe si se han iniciado o no, las investigaciones efectivas que den lugar a una sanción o a una amonestación. En este sentido, seguiremos realizando este seguimiento para poder determinar desde la Contraloría General de la República si los recursos se viene ejecutando de forma correcta”, indicó Lina María Aldana, contralora Delegada para el Sector Salud.

Investigación disciplinaria

Según pudo conocer esta redacción, la Procuraduría General de la Nación, a través de la procuradora Regional de Santander, Bibiana Carvajal, inició su propia investigación sobre el caso de la falsa aplicación de vacuna en Floridablanca.

“Desde ayer la procuradora Regional de Santander está con ese caso”, señalaron desde el Ministerio Público.

La polémica

Un video en el que una enfermera le aplica la vacuna a una adulta mayor, sin que la jeringa contenga el líquido del biológico, se hizo viral ayer jueves.

Las imágenes fueron grabadas en una clínica de Floridablanca. En ellas se observa a la adulta mayor, identificada como Celina Bautista de Alvarado de 82 años, sentada en una silla, mientras que una familiar graba todo el procedimiento.

La enfermera procede a aplicar la vacuna, pero se ve que la jeringa no tiene el líquido. Al instante se da cuenta de su error y de nuevo procede a chuzar a la paciente, esta vez de manera correcta, con el líquido dentro de la jeringa.

El infortunado suceso ocurrió ayer jueves a las 2:53 p.m.

“La enfermera no dio ninguna explicación, no me dio la cara. Hay muchas dudas, por ello elevamos una queja ante el Ministerio de Salud. La única explicación que nos dio la clínica es que se trataba de un error, sin embargo, nos quedan muchas dudas de que fue lo que le aplicaron”, sostuvo Dayanna Hernández Alvarado, nieta de Celina, y quien fue la persona que grabó el video.