Ante las presuntas irregularidades que se habrían registrado en el más reciente proceso de elección de los dos representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de la Cdmb, tanto la Gobernación de Santander como varias empresas de la región, anunciaron que interpondrán recursos jurídicos para tratar de revertir dicho proceso donde terminaron siendo reelegidos Edwin Abril y Yesid Parmenio Torres, ambos cercanos a la línea del exrepresentante, Fredy Anaya.

Además: Polémica elección de los dos representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de la Cdmb

Según pudo conocer esta redacción, aunque las acciones jurídicas se estarían preparando de manera independiente, tanto la administración departamental como el sector empresarial de la región buscarán a través de los estrados judiciales revocar la elección de los representantes del sector privado por las inconsistencias tanto en la validación de los cerca de 200 poderes sin autenticación notarial, así como las irregularidades por las votaciones con plancha única y no por cociente.

“Los dos consejeros que están actualmente a través de ese grupo que tenían los poderes, dieron lugar a que los eligieran a uno de ellos para presidir la asamblea, lo cual no se ve bien frente a un ejercicio que es transparente, no era éticamente viable. Cercenaron el derecho a ser oídos, a ejercer el derecho al voto, es decir, no hubo en debido proceso, que empañaron ese proceso. Entre tanto, estamos valorando para presentar una acciones de tutela frente a esas vulneraciones”, señaló el abogado constitucionalista, David Augusto Peña, quien asesora a la Gobernación de Santander.

El abogado constitucionalista incluso señaló que además de las actuaciones administrativas, también contemplan la posibilidad de interponer acciones penales por presuntas falsedades o fraudes, dentro del proceso de elección de los consejeros del sector privado en la Cdmb.

Lea también: ¿Qué hay detrás de la inscripción masiva en la Cdmb?

Varios empresarios de la ciudad le confirmaron a esta redacción que efectivamente se encuentran realizando el análisis jurídico para demandar la elección de los representantes del sector privado ante la Corporación ambiental.

“Efectivamente eso es así. Estamos analizando a fondo la posibilidad de demandar la elección de los consejeros del sector privado ante la Cdmb por las irregularidades que se dieron en el proceso, sin embargo, aún no hemos definido si el recurso lo presentaremos en conjunto con la Gobernación o por aparte”, afirmó uno de los empresarios consultados por Vanguardia.

Quejas disciplinarias

Del mismo modo, los posibles demandantes anunciaron que interpondrán quejas disciplinarias en contra del comité que avaló cerca de 200 poderes, al parecer sin autenticación notarial, que presentaron dos personas para votar el pasado viernes en la elección de los dos representantes del sector privado en la Cdmb.

“Ante la denuncia de algunos abogados y empresarios presentes en la reunión advirtieron que quienes estaban entregando los poderes, los estaban entregando sin los requisitos legales de Ley, es decir, sin autenticación, o presentación personal ante notario, sino simplemente sencillos, lo cual, para este tipo de procesos se requiere”, agregó David Augusto.

El comité de revisión de la documentación presentada por las organizaciones del sector privado estaba conformado por los funcionarios de la Cdmb: Nidia Centeno Medina, Juan Manuel Pinzón y Nelson Mantilla.

Le puede interesar: Tavera y Anaya pujan por la Dirección de Cdmb

Sin publicación de actas

A pesar de que la elección de los dos consejeros de la Cdmb se dio el pasado viernes, al cierre de esta edición aún no estaba publicada el acto oficial de dicha designación en el portal oficial de la Corporación ambiental.

“Efectivamente el viernes se reeligió a Edwin Abril y Yesid Parmenio como los representantes del sector privado, sin embargo, aún no han dado la orden de subir el acta de la asamblea. Incluso algunos rumores dicen que la orden es la de no publicar el acta”, señaló una fuente al interior de la Cdmb quien pidió reserva de su identidad.

Esta redacción intentó comunicarse con Nidia Centeno Medina, pero no fue posible la comunicación con la funcionaria.

Además: Procuraduría suspendió por siete meses al Director de la Cdmb

¿Anaya repitió en el consejo?

Aunque en sus redes sociales el excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Fredy Anaya, ha insistido en que no tiene nada que ver en el proceso de elección de delegados ante el Consejo Directivo de la Cdmb, desde el interior de la corporación ambiental insisten en que Anaya Martínez está detrás de la elección de los delegados del sector privado.

“Eso no es cierto. No tengo ni un solo candidato, ni ninguna de mis empresas están inscritas o estoy haciendo campaña por algún candidato. Mire de quién son los que se inscribieron y qué empresas los inscribieron y concluya”, le señaló a Vanguardia el excandidato a la Alcaldía en su momento.

Al respecto, uno de los empresarios denunciantes afirmó: “Qué casualidad que la plancha de las mayorías está conformada justamente por los señores Edwin Abril y Yesid Parmenio Torres, quienes son cuotas directas de Fredy Anaya en el consejo (de la Cdmb) desde hace cuatro años y ahora quieren hacerse reelegir como sea”.

Sandra Pachón, funcionaria de la Cdmb que es investigada por la Procuraduría por promover en la entidad la candidatura de Fredy Anaya a la Alcaldía en la pasada contienda electoral, estuvo pendiente de la elección de los nuevos delegados del empresariado ante la Cdmb.