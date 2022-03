¿El alcalde Juan Carlos Cárdenas está pidiendo vía en la Liga Anticorrupción?

“Es momento de que los santandereanos pensemos en Santander. Tenemos mucho que aportar al país, somos cuna de la industria y el reto es liderar la transformación económica, social, segura y educativa que Colombia requiere. Merecemos que No nos roben, nos mientan y nos traicionen”, trinó Cárdenas Rey.

Y es que en plena campaña por la Presidencia de la República el mandatario de los bumangueses a través de la red social Twitter le pidió a la ciudadanía pensar en país, para que “no nos roben, no nos mientan y no nos traicionen”, lema de la candidatura de su antecesor.

“Lema de campaña”

Esta redacción intentó comunicarse directamente con el mandatario bumangués pero no contestó las llamadas.

Desde la administración municipal reconocieron a Vanguardia la autenticidad de la publicación pero descartaron que se tratara de participación en política a favor de la candidatura de Hernández Suárez.

Según allegados a Juan Carlos Cárdenas, la publicación del mandatario local no tiene nada que ver con la campaña de Rodolfo Hernández y afirmaron que el eslogan de “no robar, no mentir y no traicionar”, nació en la campaña de Cárdenas Rey a la alcaldía de Bucaramanga en 2019.

“Esa publicación la realizó el Alcalde porque es un lema que se usó y nació con la campaña de Cárdenas y la Liga”, señaló una fuente que evitó revelar su identidad.