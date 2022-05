Desde la campaña de Rodolfo Hernández informaron que se suspenderían las elecciones: Petro

Durante un debate convocado por Semana y El Tiempo, en la noche de este lunes, le preguntaron a Petro cuáles eran sus pruebas para afirmar que las elecciones serían aplazadas y que habría un golpe de Estado, como lo promulgó el pasado fin de semana en sus eventos de cierre de campaña.

El aspirante del Pacto Histórico recordó el proceso de escrutinio que su movimiento impulsó en las anteriores elecciones legislativas, con base en una petición judicial, y respondió que “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso en un fallo que era la procuradora quien podía suspender al registrador nacional, eso fue hace tres días. Si se suspende, quedaría sin conducción institucional el proceso electoral. De alguna campaña, aquí no presente, se nos advirtió que eso iba a suceder el martes, entonces dimos la alerta”.

La “campaña aquí no presente” a la cual se refería Petro era la de Rodolfo Hernández, pues el ingeniero no asistió al diálogo convocado por los medios de comunicación, como sí lo hicieron Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y el propio Petro.

Ante la insistencia por detalles de la situación, Petro añadió que quien llamó a su campaña fue “un señor Calle”, asesor de Hernández. Al parecer se trataría de Germán Calle, quien se define así mismo en las redes sociales como empresario del golf.

El pasado 22 de mayo, a través de su perfil público de Twitter, Hernández había rechazado una invitación de Petro para reunirse y discutir el eventual “golpe de Estado” que ocurriría si suspendieran al registrador Alexánder Vega.

“Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, trinó Hernández.

La réplica de las toldas petristas llegó de parte de su jefe de debate, Alfonso Prada: “Es increíble ingeniero Hernández. Si no sabe o se le olvidó, le quiero decir que el dato determinante que llevó a nuestra campaña a prender las alarmas sobre una posible suspensión del Registrador y de las elecciones, proviene de gente de su equipo más cercano”.

Frente a la polémica suscitada en el debate, ni Hernández ni Calle se han pronunciado hasta el momento.