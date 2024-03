Juez no ordenará la captura de Rodolfo Hernández por su estado de salud

#Atento | Por el estado de salud de Rodolfo Hernández, Juez no emitirá orden de captura contra el exalcalde de Bucaramanga en el caso de Vitalogic. pic.twitter.com/HFx75SGl8R

En medio de la diligencia, el juez fue enfático en señalar que por el momento no emitirá orden de captura en contra de quien fue candidato presidencial, argumentando su estado de salud y de su avanzada edad, 78 años.

Horas antes de conocerse el sentido del fallo, el mismo líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción confirmó que padece de cáncer terminal y que no pensó ser judicializado por algo que, según él, no se cometió.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”, dijo Hernández, visiblemente afectado.