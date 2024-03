$!La historia de un costoso puente ‘invisible’ en Santander

La respuesta la ofrece la misma interventoría: el puente se está construyendo en una bodega. Aunque la preconstrucción de una estructura como estás para después ser instaladas en el punto acordado no es algo nuevo, ni ilegal en la industria de la infraestructura, lo que realmente cuestiona la interventoría es que el paso elevado vehicular se esté construyendo sin supervisión.

Fue hasta el pasado 21 de febrero, con el acta 001, que los trabajos se reiniciaron, proyectando como nueva fecha de entrega el próximo 11 de abril. No obstante, los informes de la Contraloría señalan que el avance de obra del puente es nulo. ¿Por qué?

‘Puente’ a inconsistencias

Vanguardia revisó a fondo y encontró que en realidad, Construcciones y Soldaduras SAS presentó una certificación adulterada para demostrar experiencia, la cual no tenía.

Mientras que Iccsa SAS fue rechazada por no aclarar en el cuadro de experiencia si había pertenecido a un oferente plural o no, Construcciones y Soldaduras SAS, fue descartada por “entregar información inexacta”.

Pero esta no es la única anomalía en el proceso de construcción del puente invisible de El Carmen. Según el registro contractual del Secop, aunque la obra se iba adjudicar a través de licitación pública, al final tuvo que ser entregada por una selección abreviada ya que la licitación fue declarada desierta porque los dos oferentes que se habían presentado, Iccsa SAS y Construcciones y Soldaduras SAS, fueron rechazadas.

Según pudo conocer esta redacción, si bien Construcciones y Soldaduras sí ejecutó el contrato 010 de 2019 para construir un puente metálico ubicado sobre el brazo del río Lebrija, por valor de $1.109 millones en el municipio de San Martín, Cesar, la certificación que presentó en el proceso licitatorio fue adulterada para garantizar cierta experiencia específica.

“Respecto a la supuesta certificación expedida el 18 de mayo de 2023 por este Despacho, me permito informar que revisados los archivos documentales y digitales de la Secretaría, no se ha encontrado documento alguno con esas características. Al revisar el documento en mención se puede apreciar que no concuerda con las minutas de certificación que realiza la Secretaría de Infraestructura, por lo tanto la totalidad del documentos es falso”, conceptuó Yefry Anderson Quintero Avendaño, secretario de Infraestructura de San Martín.