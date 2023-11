Los graves señalamientos por homicidio que tienen en el ojo del huracán al alcalde electo de Puerto Wilches, Santander. Esta es la historia

En el marco de la campaña electoral que culminó el pasado 29 de octubre comenzó a circular en redes sociales la copia del que sería un aparte de la declaración juramentada entregada por Hernán Darío Estrada, alias ‘Satanás’, exmiembro de un grupo paramilitar en el Magdalena Medio, en la que señalaba al alcalde electo de Puerto Wilches, José Elías Muñoz Pérez, de supuestamente haber dado la orden para asesinar a dos líderes sociales del municipio santandereano, cuando fungió por primera vez como alcalde.

La filtración de dichos documentos se habría confirmado el mismo día de elecciones, 29 de octubre, cuando el propio ‘Satanás’, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo. en Girón, publicó un video en el que corrobora que todo lo que se había filtrado en redes en contra de José Muñoz era cierto. Incluso, reveló que el abogado Leonardo Fabio Vásquez le había ofrecido dinero para que cambiara su versión y dejar sin sustento jurídico el proceso penal contra el hoy alcalde electo.

“Todo lo que aparece en dicha indagatoria es cierto, confirmado. Hay otros testigos, miembros de la organización en la que yo trabajaba y militaba. Incluso, el señor Leonardo, abogado de ‘pato feo’ estuvo ofreciendo dinero, haciendo diligencias, trampas, para que yo dijera que ese expediente era falso para poder desmentirlo después en una fase de juicio”, señala Hernán Darío Estrada, quien en la misma grabación insiste en que hay más testigos que corroboran su versión.

La contraparte

Al ser consultado por esta redacción el abogado Leonardo Fabio Vásquez, defensa del alcalde electo José Elías Muñoz, negó haberle ofrecido dinero o alguna otra dádiva a Estrada y aseguró que todo se trata de una red de falsos testigos con el fin de extorsionar a su apoderado.

“Yo no le ofrecí nada a ese señor. Él fue el que nos buscó para advertirnos que esas declaraciones que estaban publicando en redes sociales eran espurias y manipuladas. Incluso él fue el que nos pidió cita a mi defendido y a mí”, aseguró Vásquez.

Para soportar su defensa, el abogado le suministró a Vanguardia dos audios con las grabaciones de unas llamadas telefónicas en las que se escucha a alias ‘Satanás’. Según el abogado las llamadas tuvieron lugar semanas anterior a las elecciones.

En las grabaciones se escucha a Hernán Darío Estrada solicitando una cita con el abogado ya que tenía que denunciar que estaban utilizando su nombre y su proceso de manera indebida para “enlodar” al entonces candidato a la Alcaldía de Puerto Wilches, José Elías Muñoz.

“Lo que pasa es que están sacando por redes sociales un poco de cosas. Gente que me ha estado ofreciendo vainas para que enlodar a este señor y meterlo en problemas. Y por ahí en redes sociales sacaron mi nombre diciendo cosas que no son y eso me da es soberbia esa vaina. Yo le tengo razones de ellos. Quiero aclarara eso si me toca salir en las redes sociales o hablar por noticias, pues hacerlo”, se escucha en el audio.

Aunque reconoce el documento que fue filtrado como parte de su declaración ante las autoridades, Estrada asegura que el archivo fue adulterado ya que en su indagatoria jamás mencionó a José Muñoz.

“Hay cosas que ellos modificaron, arreglaron, suplantaron. Ahora con todo esto se escanea y se hacen muchas cosas que no se deben, yo hago una pregunta, si es un documento en el que se está rindiendo indagatoria ¿cómo se va a filtrar de una vez redes sociales? ni lo tengo yo, ni el abogado. Eso lo filtraron unos señores que desde hace rato quieren hacerle daño a su apoderado, incluso, han llegado a negociar con la guerrilla en el kilómetro 41”, agrega la grabación.

Leonardo Vásquez le confirmó a Vanguardia que interpuso las respectivas denuncias en contra de Hernán Darío Estrada, por calumnia y amenazas. Además, denunció penalmente al exconcejal Jhon Correa y al excandidato a la Alcaldía de Puerto Wilches, Johan Ruiz, por fraude procesal en calidad de determinadores “porque son las personas están fabricando los testigos, por palabras del mismo alias ‘Satanás’ y eso merece que las autoridades lo investiguen”, puntualizó el abogado.

Johan Ruiz será el concejal de la oposición en Puerto Wilches el próximo cuatrienio tras haber obtenido la segunda votación más alta a la Alcaldía el pasado 29 de octubre.