“No me arrepiento”, Cabal habló sobre la filtración en la que llamó ‘mamerto’ a Duque

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ha estado en la agenda política de Colombia en los últimos días por diferentes polémicas, la más sonada fue el audio que publicó la revista Cambio en la cual, en medio de una llamada telefónica, la senadora afirmó que el presidente de la República Iván Duque era un “mamerto”.

“Duque es liberal de izquierda, es mamerto. Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque fue el muchacho inteligente y aplicado. Trabajó en Washington toda la vida y le cargaba la maleta a Uribe cuando iba de viaje, pero nada más le vemos al tipo”, expresó Cabal.

Ante la revelación del audio, la senadora aseguró que Cambio estaría violando su privacidad, pero que de igual forma no se arrepiente de lo que dijo porque nunca se retracta de lo que habla.

“Me importa en cuanto a un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo, de pronto las palabras salidas de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación privada”, afirmó la senadora en su cuenta de Twitter, asegurando entre risas que se está pareciendo a Rodolfo Hernández en cuando al vocabulario.

Reiterando su posición, la senadora Cabal afirmó este lunes en la emisora Caracol Radio que lo que habla en privado también lo mantiene en público, confirmando su posición frente al actuar del presidente Duque, además confirmó que con el hombre que hablaba era Carlos Varela.

Lea también: Se filtra audio en que María Fernanda Cabal califica de mamerto al presidente Iván Duque

“Este es un señor que se llama Carlos Varela y supongo que el señor grabó y vendió la conversación. Lo que digo en privado también lo digo en público, soy coherente. Si uno analiza su pensamiento, pienso que Duque es liberal, él se autodefine con extremo centro, pero tengo conflictos con el centro, he tenido conflicto con esa definición en mi partido, qué quiere decir, qué le dice sí a todo”, expresó Cabal.

La senadora también aseguró que hubo un distanciamiento en el Gobierno Duque con la forma en la que gobernó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, además afirmó que la doctrina del presidente Duque no es clara y que está más inclinada a lo socialdemócrata.

“A Duque le faltaba experiencia, pero cometió otro gran error de no tener el mejor gabinete, en Colombia hay gente de primera mano, de una estatura intelectual y moral que terminan protegiéndote como mandatario, se encapsularon y se cerraron en una distancia innecesaria con la bancada”, afirmó Cabal en la emisora.

Respecto a la denuncia de diferentes ganaderos frente a las supuestas presiones que estaría ejerciendo Fedegan para que se vote por Cabal en las próximas elecciones de Congreso del 13 de marzo, la senadora Cabal afirmó que esas denuncias son comunes en época electoral: “El episodio siempre sale antes de las elecciones y el tipo no cuenta que el ciclo de vacunación ya pasó y que las vacunas las debe dar el ICA”.