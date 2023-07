Rodríguez argumentó que la cita de esa manera porque es su deber como Gobernador de Santander (encargado) y Presidente de la Asamblea Corporativa, garantizar el orden público y salvaguardar la integridad de los integrantes de asamblea corporativa y demás funcionarios que participen en la misma; teniendo en cuenta las situaciones presentadas, en las que no fueron garantizadas las medidas de seguridad por la Dirección de la Cdmb durante la sesión realizada el pasado 24 de febrero de 2023 en la sede de la entidad, cuando los asambleístas y participantes fueron agredidos física, verbal y psicológicamente.

Polémica sesión

A pesar de ser la cabeza administrativa de la Cdmb, el director de la corporación, Juan Carlos Reyes, no fue convocado a la sesión extraordinaria. Ante esta situación, las directivas de la corporación ambiental interpusieron un incidente de desacato en contra de la Gobernación de Santander por presuntamente incumplir la medida cautelar del Tribunal Administrativo que pesa sobre el proceso de elección de los cuatro alcaldes como representantes ante el Consejo Directivo, incluso en medio de recusaciones.

“La asamblea extraordinaria no se puede citar porque existen cuatro procesos judiciales en contra de la anterior asamblea por irregularidades en su trámite, dos de esos procesos ya cuentan con medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo que ordenó la suspensión de la elección de los cuatro alcaldes en el consejo y hasta tanto no haya una decisión de fondo, no se puede convocar a una nueva elección”, explicó a Vanguardia un exdirector de la Cdmb.