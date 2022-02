¿Permitirá políticos cuestionados en su campaña? Esto dijo Rodolfo Hernández

ENTREVISTA

¿Por qué no ha hecho campaña en Bucaramanga?

Tenemos la sede en Bucaramanga, pero nuestra campaña no es de tierra, es totalmente digital. El corazón nuestro está puesto en Colombia, y nuestro corazón, principalmente en Santander, y vamos a trabajar por las soluciones que necesita Santander. La región ha sido abandonada históricamente, aquí votamos por candidatos de diferentes departamentos y luego ellos se olvidan de nosotros, Vamos a darle una oportunidad a Santander para poderla sacar del atraso que tenemos, sobre todo en infraestructura, y ahí nos vamos a concentrar, y quiero invitar para que mucha gente de Santander nos acompañe en la administración de Colombia, ahora, con esta posibilidad, no va a llegar Rodolfo Hernández, va a llegar es Santander.

¿Qué reformas va a hacer en el país para lograr su promesa de “parar la corrupción”?

Sí usted se pone a hacer reformas antes de parar la robadera, se le pasan los cuatro años y no es capaz de hacer nada. Colombia necesita trancar el flujo de plata que se están robando los políticos, son tres las fuentes de robo: políticos, funcionarios ladrones y contratistas, ese trio se reúne y tienen arruinada a Colombia. Lo primero que vamos a hacer tan pronto esté posesionado es recoger toda la chequera, lo mismo que hice en la alcaldía, con un decreto ejecutivo que no permita girar ni un peso hasta que tengamos precios de bienes y servicios justos. Vamos a revisar todas las concesiones, porque se están robando la plata a través de las concesiones, por eso es que la gente se está quejando en las vías de peajes carísimos y cada 50 kilómetros, porque llevan ingredientes de costos directos que están cobrando al doble y al triple, así esté firmado el contrato vamos a pedir, a través de jueces si es necesario, el equilibrio financiero a favor de los colombianos. Le aseguro que con esto los peajes bajan entre el 30 y 40 por ciento.

¿Va a reformar entidades, organismos de control o el Congreso de la República?

Yo digo que más que reformarlas es ponerlas a funcionar, no funcionan porque desde su nacimiento el Fiscal, el Contralor y el Procurador son elegidos politiqueramente. Usted como entiende que Richard Aguilar se roba el estadio, poniendo en riesgo a la gente en un contrato de reforzamiento estructural, y llevan siete años revisando una suma. Vamos a hacer todos los días una rueda de prensa para confrontar a las cabezas de esas entidades.

¿Si es Presidente, cómo va a frenar la oleada de inseguridad en las ciudades?

La inseguridad es una consecuencia de la corrupción, si usted les deja la chequera a los políticos la inseguridad sigue. Hay que atacar las causas y no las consecuencias. La inseguridad es una consecuencia de que no hay plata para poder atender la activación de la producción. Esto no se arregla con más policías. El 96 por ciento de las personas que cometen delitos lo hacen por necesidad, el otro 4 por ciento por bandidos.

¿Cómo va a combatir los cultivos ilícitos?

Desde que haya demanda hay producción, y cuando hay represión el precio sube, y si el precio sube hay más producción, lo que ha pasado es un fracaso total por pretender resolver la comercialización de cocaína a través de la represión. Lo que hay que hacer es meter al adicto dentro del programa de salud, y no solo en Colombia sino en el planeta tierra, aplicarle gratis la dosis, y si el estado se la aplica gratis, se acabó el negocio, y si usted es un narcotraficante y no le compran pues no vuelve a sembrar. Eso toca es con la ONU, Colombia no lo puede solucionar solo.

¿Cuál es su propuesta para generar empleo digno?

Hay que atacar la causa, y la causa es que todo lo traemos importado, eso viene de hace 30 años y con esa política destruyeron el campo. Hay que revisar qué estamos importando y cuanto nos vale, y precisar cuánto vale producir un producto, darle un subsidio al productor para igualar los precios con el que se está importando y cuando están en igualdad soltarlos a competir, y por el subsidio queda un compromiso de producción, si no produce debe devolver el subsidio.

¿Cómo está financiando la campaña, ha recibido apoyo económico?

Cero. Tenemos un presupuesto de entre 10 y 12 mil millones de pesos que los voy a poner yo.

¿Y apoyo político, ha recibido alguna propuesta concreta del ex presidente Alvaro Uribe?

No. A mí me llaman todos, me ha llamado Petro, me he reunido con él, me ha llamado Camilo Romero, Juan Manuel Galán, el doctor Fajardo, pero solo los he escuchado.

¿Cuál es el papel del exgobernador Mario Camacho, condenado por corrupción, en su campaña?

Esos son políticos viejos, los conozco hace más de 45 años, y si ellos quieren apoyarme a mí, sin cambiarles el discurso, bienvenidos, yo no negocio ni puestos ni contratos. Yo le quiero decir que acá arcángeles no hay, me toca es con terrenales.

¿Pero como explica que la cabeza de su lista a la Cámara sea alguien muy cercano a Camacho?

Hicimos una convocatoria, nadie quería pagar los gastos que significan estar en la lista, como las pólizas, en la hoja de vida de la cabeza de lista no dice que sea ficha de Mario Camacho, yo no le puedo decir a nadie que no vote por mí, yo me tengo que dejar apoyar de los que quieran votar por mí.

¿Va dejar que políticos cuestionados se sigan subiendo al bus de su campaña?

No dejo subir al bus a nadie pero si me quieren apoyar hay que agradecerles, rechazando los votos nadie es capaz de ganar, no importa los votos. Lo grave sería yo negociar o comprar votos, entregar contratos, comprometer puestos.

¿Cómo va a afrontar la campaña en medio del juicio que le hace la Fiscalía por el caso Vitalogic?

Con la verdad, no me robé ni un peso. El fiscal me acusa de un delito que no existe, es armado, son unos farsantes, ya lo de Vitalogic es paja, me acusan de interés indebido en la celebración de un contrato de 350 millones, supuestamente para que el que se lo ganara tuviera 30 millones de pesos más. Yo no escogí a ese contratista.

¿Ha pensado en la conformación de su gabinete, si llega a ser presidente?

No puedo decir a quienes voy a nombrar pero me comprometo a elegir a los más recocidos y capacitados personajes colombianos, que tengan experiencia, pero le puedo decir dos nombres, para ministro de Educación, William Ospina, y para ministro de Infraestructura un santandereano, Felix Jaimes Lasprilla.