'Se hizo en una asamblea clandestina', Marelen Castillo sobre estatutos de la Liga de Gobernantes

La Liga de Gobernantes Anticorrupción está en vilo por una demanda que interpuso la hoy representante a la Cámara y exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, ante el Consejo de Estado argumentando que para la conformación del partido no se hizo el debido proceso.

En diálogo con el programa Vanguardia Hoy, la congresista expuso los argumentos por los cuales demandó la resolución del Consejo Nacional Electoral en la cual se le otorgó el reconocimiento político al movimiento significativo que alcanzó dos curules en la Cámara de Representantes.

"Apoyé la campaña desde toda mi experiencia con una hoja de vida intachable. Tenía experiencia para poder aportar a una campaña. No es posible que después de haber participado no me inviten a hacer parte del partido", afirmó la congresista.

En medio de la entrevista, Castillo afirmó que en la campaña de la Liga de Gobernantes fue "utilizada" y luego de las elecciones fue "desechada".

"Pasé la demanda ante el Consejo de Estado. Lo hago porque las personas que convocaron a la asamblea violaron los derechos constitucionales míos y los de casi 10 millones de electores. No nos tuvieron en cuenta", denunció la representante a la Cámara por la oposición.

Marelen Castillo también dijo que la asamblea en la cual se crearon los estatutos de la Liga de Gobernantes Anticorrupción fue "clandestina". "Presente una impugnación en la cual explicaba que la fundacional se hizo en una asamblea clandestina, sin convocatoria abierta acorde a la ley".