Una nueva frase del Alcalde de Bucaramanga levantó polémica en Colombia. Esta vez, el mandatario de 74 años afirmó que Sergio Isnardo Muñoz, candidato al primer cargo de la capital de Santander, “ha pasado por todos los partidos, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches, lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”.

Tras esta afirmación, trabajadoras sexuales de Santander se reunieron en la mañana de este martes en Bucaramanga para definir las acciones legales que se tomarán en contra del mandatario.

“No es la primera vez que insulta a alguien utilizando nuestra profesión. Estamos cansadas de que nos esté pisoteando. Esto es un trabajo, en el que además lo ejercen mujeres vulnerables. Nos está maltratando y poniendo en el ojo público como si robáramos o cometiéramos algún delito. No solo ofende a las trabajadoras sexuales, sino a sus familias”, comentó Fátima Bacca, líder de las trabajadoras sexuales del Centro de Bucaramanga.

Bacca aseguró que ya han interpuesto demandas contra el Alcalde en la Procuraduría regional pero que “no ha pasado nada, por eso vamos a poner la demanda ahora en Bogotá, en la Procuraduría General”.

Otra dirigente del gremio, que pidió reserva de su nombre, viajó desde Puerto Wilches para manifestar su descontento con el trato que les ha dado Hernández.

“Es discriminación. Es indignante el trato y él no tiene porqué tratarnos como quiera. ¿Qué tendrá contra nosotras? Esa es la profesión más antigua y gracias a ese trabajo nuestros hijos tienen con qué comer y cómo estudiar. Y tampoco sé por qué se mete con Puerto Wilches específicamente”, afirmó la mujer.

De acuerdo con Rocío de Diego Cordero, profesora pasante internacional de la Udes, los ataques contra las mujeres conducen a perpetuar conductas sexistas por lo que los primeros que deberían comprometerse a mitigar esta violencia deberían ser los políticos.

“La violencia de género se está convirtiendo en un problema de salud pública en todo el mundo y los líderes no deberían contribuir a esa violencia. Da miedo esas expresiones del Alcalde. Dejó de ser un problema familiar y los representantes políticos deberían ser los primeros en trabajar para mitigarlo”, dijo la investigadora.

Las otras polémicas

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, ha dado de qué hablar con sus polémicas declaraciones. Frases duras que lo han puesto en el ojo de la crítica y lo han llevado a enfrentar procesos ante los entes de control y de justicia. Además, acumula en su contra más procesos disciplinarios que cualquier otro alcalde del país: 25 en total.

“Yo me comprometo a hacerme el pingo con ‘los piratas’’

En 2015, durante su campaña política, el mandatario dijo que se haría ‘el pingo’, al referirse a las acciones que emprendería, como Alcalde, para combatir el transporte informal.

El ingeniero Rodolfo Hernández, en ese momento, señaló que a cambio de que ‘los piratas’ acataran las señales de tránsito y asumieran un compromiso con respetar a los vehículos particulares, taxis, motos y peatones, no pediría adelantar operativos contra ellos.

Ante estas declaraciones, los principales líderes de las agremiaciones que reúnen a los 12 mil taxistas del área metropolitana presentaron una queja formal ante la Procuraduría Regional de Santander contra el Alcalde y La Director de Tránsito. Por lo que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva lo llamó a acatar las normas dispuestas por la ley, que ordena la realización y ejecución de un plan de acción para controlar este fenómeno.

“Usted es un ‘lavaculos’ de la politiquería, es un ‘lava perros’ de la politiquería”

En video quedó registrado el momento en que Rodolfo Hernández discute con Fernando Martínez, un ciudadano crítico de su gobierno. El insulto se produjo cuando Martínez denunciaba la tala de un árbol en el parque Solón Wilches de la ciudad bonita.

El Alcalde afirmó en tono fuerte que él era la autoridad ambiental luego de que Martínez lo cuestionara. “Yo sé que usted es un ‘lavaculos’ de la politiquería. Es un ‘lava perros’ de la politiquería, de los ladrones que robaron a Bucaramanga”, fue la frase que causó tanto revuelo en redes sociales y puso al Alcalde, una vez más, en el ojo del huracán.

Un juez le ordenó al mandatario rectificar en Facebook las expresiones que lanzó contra el veedor ciudadano, que en este caso le sumó una investigación formal por “expresiones a ciudadanos desobligantes”. Además de otras investigaciones formales por conflicto de intereses, anomalías en contrataciones y despidos arbitrarios.

Agresión a un concejal

La primera autoridad de Bucaramanga protagonizó un escandaloso acto de agresión física contra el concejal Jhon Claro. El alcalde lo golpeó en la cara en medio de una discusión en su despacho de la alcaldía, cuando el concejal le reprochó su relación con Freddy Anaya, un líder político santandereano.

Durante el acalorado momento Hernández Suárez lanzó fuertes acusaciones y señalamientos en contra de algunos dirigentes políticos, calificándolos de corruptos, por lo que se le acusó de injuria y calumnia.

El mandatario de la capital ofreció disculpas, al tiempo que prometió no volver a cometer otra agresión de este tipo. Luego fue sancionado por La Procuraduría General de la Nación con una suspensión por tres meses.

Dicha sanción terminó antes de tiempo debido a la acción de tutela interpuesta por el abogado Julio César Ortiz, exmagistrado de Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que la decisión el Ministerio Público transgredió derechos fundamentales del mandatario local como el derecho a al debido proceso y a ser elegido, así como desconoce la presunción de inocencia y buena fe.

“Pero le meten el dedo en la boca”

Durante la emisión del programa ‘Hable con el alcalde’ que se realiza por Facebook, el mandatario llamó al director de tránsito del momento, Germán Torres Prieto , para preguntarle sobre una irregularidad en la imposición de comparendos. El alcalde utilizó una grotesca e inoportuna expresión contra él.

“Pero le meten el dedo en la boca, por no decir que en otro lado”, expresó Hernández Suárez y continúo la conversación con normalidad.

“Tanda de barrigones que duermen todo el día”

Los señalamientos del alcalde de Bucaramanga ocurrieron durante una transmisión de Facebook, luego de que un ciudadano preguntara por qué no se han retirado una vallas publicitarias, si ya existe una orden judicial.

Para dar respuesta al ciudadano, Hernández Suárez llamó a la secretaria de Interior, Alba Azucena Navarro. En la conversación, que quedó registrada en video, la funcionaria respondió que no se ha podido hacer el desmonte de algunas vallas publicitarias “porque no tenemos curso de altura para las personas que deben bajarlas”. Igualmente señaló que los bomberos dijeron “no tener curso de altura”.

De inmediato Hernández Suárez llamó al director de Bomberos, Diego Rodríguez, a quien le hizo la polémica declaración y que escucharon varios ciudadanos.

“Diego es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez y me dice Alba Azucena que usted dijo que no las retiraba porque tenía una tanda de barrigones allá de Bomberos que no eran capaz de subirse ni al taburete”.

“Son una fábrica para hacer chinitos pobres”

Otra de las declaraciones que desató una fuerte polémica fue en la que el alcalde Rodolfo Hernández arremetió contra las mujeres venezolanas, con unas palabras que fueron calificadas de xenófobas.

El comentario se hizo cuando se le consultó sobre la atención de los venezolanos. El Alcalde comentó que no hay dinero para brindarle una oportuna atención a estas personas.

“Ellas no costean nada, todo lo cubrimos nosotros y los partos que han tenido son como 400 al año. Son una fábrica para hacer chinitos pobres”, sostuvo Hernández.

“Se vinieron todos los limosneros de Venezuela”

El comentario que inundó las redes sociales y generó polémica ocurrió cuando unos periodistas le preguntaron al mandatario cómo se desarrollarían los proyectos en la ciudad para mitigar, de alguna manera, la llegada masiva de venezolanos.

Como es de costumbre, Hernández Suárez comentó, muy a su estilo, que a Bucaramanga “se vinieron todos los limosneros de Venezuela, la prostitución y los desocupados”.

“¡13 mil millones de pesos MENOS!”

En una nueva ocasión, ‘una metida de patas’ volvió a poner al alcalde de la ‘Lógica, ética y estética’, en los medios regionales y en los comentarios de redes sociales.

Una polémica generada por el error de su gobierno, que publicó un trino en su cuenta de Twitter en el que calificaba como “mundial” el ahorro de $ 13 mil millones del presupuesto de la obra del intercambiador de la carrera 15 con Quebradaseca se había logrado con 13 mil millones de pesos menos.

Además de resultar falso puso en duda la transparencia de su gobierno, y debido al boom informativo algunos expertos en finanzas hicieron sus revisiones y lograron determinar que el ahorro era, tan solo, de 13 millones de pesos.

“Reciba tamales y plata de los candidatos, pero vote a conciencia”

En cuestiones políticas el alcalde Rodolfo Hernández también ha hecho controvertidos apuntes. En esa ocasión les sugirió a los bumangueses que, en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, recibieran el dinero que les ofrecen los candidatos corruptos, pero que, a la hora de ir a las urnas, votaran a conciencia por un candidato decente. El comentario ocurrió en las sus apariciones en Facebook, en el programa ‘Hable con el Alcalde’.

Una de las frases protagonistas del alcalde de Bucaramanga ha sido la de “acabar con los ‘piratas’ es como acabar con las ‘putas’. No las acaba nadie, menos yo”, que suma a las demás intervenciones que han generado revuelo en redes sociales, y que han provocado que la Procuraduría abriera en su contra 9 indagaciones preliminares y 15 investigaciones ya formales por distintos temas.