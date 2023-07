En la Alcaldía de Bucaramanga reina el miedo y el autoritarismo con el que la Jefe de Gobernanza, Saharay Rojas, la funcionaria más poderosa en la administración después del alcalde, maneja día a día la contratación pública y de personas de todas las entidades municipales, rayando en una posible extralimitación de funciones y otras irregularidades. La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso a una grabación, hasta ahora desconocida, tomada en una reunión citada por la Jefe de Gobernanza, en la que queda en evidencia una estrategia de intimidación a los directivos de institutos descentralizados del municipio y secretarios de despacho con el fin de controlar todo el manejo financiero y administrativo de las entidades.

Totalitarismo contractual

En la grabación, que se extiende por más de seis minutos, se escucha a Rojas Téllez afirmar que, por orden del alcalde Cárdenas, a quien llama “mi jefe”, ninguno de los institutos descentralizados del municipio ni las secretarías de despacho tienen autonomía, ni contractual ni administrativa, ya que todo el control de la contratación estará en sus manos, porque es la Jefe de Gobernanza, y que quien no esté de acuerdo con estas directrices tendrá que renunciar. “Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, les dice en tono desafiante a los asistentes a la reunión. Rojas continúa lo que parece una presentación, advirtiendo que será ella la que avale cualquier decisión del manejo administrativo y de personal en los institutos. “Todos, de todos (las entidades), porque estoy pendiente de la contratación, de los eventos, de lo que está sucediendo al interior de los proyectos, de cuántos estamos impactando en cada equipo profesional, de cómo se está haciendo la contratación de personal, de todo”, se oye en la grabación a la jefe de gobernanza. Su discurso avanza e insiste en que por directriz del Alcalde toda la contratación de los institutos descentralizados tiene que estar supervisada y aprobada por ella, tanto en el visto bueno de las hojas de vida de los contratistas por prestación de servicios (CPS) hasta las licitaciones públicas que convoque cualquier entidad descentralizada. “Esa es la directriz de lo que es el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas y eso para mí es muy importante que lo sepan. Empezando por las juntas, por los temas presupuestales, por las certificaciones de los proyectos, de los eventos, de los esquemas, toda la contratación de personal, ustedes saben que depende cien por ciento del nivel central de la Alcaldía. Ustedes no pueden contratar personas que no están autorizadas por el nivel central, por eso digo que su autonomía es cero. Cero. ¡Ah! que si pedimos permiso para que nos avalen tal cosa, perfecto, seguramente hay avales, pero no autonomía”, dice en la sala Saharay Rojas. Lea también: El ‘fantasma’ judicial de la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas

Manejo de CPS

A comienzos del 2023 en redes sociales se filtraron correos institucionales en los que la Jefe de Gobernanza da el visto bueno de cada hoja de vida de los contratistas a vincular en los institutos, sin la firma de Rojas no se podía avanzar. De hecho, cuatro exdirectores de institutos descentralizados le confirmaron a Vanguardia que en múltiples ocasiones la operación de las entidades se veía afectada por la falta de personal debido a la demora en la aprobación de las hojas de vida por parte de la funcionaria.

Coalición bajo control

En otro momento de la reunión grabada, en el que además de las amenazas se oyen señalamientos directos a ciertos funcionarios por desacatar las órdenes, Rojas reconoce que hay que “consentir” a los concejales de la coalición mayoritaria, alianza que ella misma reconoce, compuso desde el 2020 y que aún mantiene bajo su control. “Juan Carlos Cárdenas tiene millones de cosas y por eso tiene Jefe de Gabinete, pues entonces no pueden trabajar con nosotros. Yo no funciono de esa manera. ¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles. Muy distinto que toque hacer lo que diga el concejal, ojo, ¡cuidado! que yo llevo cuatro años manejando la coalición, tengo toda la experiencia. No hay ningún concejal que me mande, ninguno. Son todos mis amigos, me considero cercana al Concejo de Bucaramanga, ustedes lo saben, pero las directrices que se cumplen son las del alcalde no las del concejo”, se escucha en el audio, grabado por uno de los asistentes.

¿Aval de Cárdenas?

La presentación de Saharay Rojas termina con una sentencia: les recuerda a los funcionarios que todas las acciones emprendidas por ella, tanto a nivel central como en los institutos cuentan con el visto bueno y el aval del alcalde Juan Carlos Cárdenas. “Todos los esquemas se consultan con el nivel central y en la Alcaldía de Bucaramanga no hay un secreto del que yo no me pueda enterar. Yo soy la Jefe de Gabinete, yo soy la que puedo saber todo, qué está pasando, qué están contratando, a quién están contratando, por dónde, quién los está visitando, porque esa es mi función, no es otra cosa diferente, lastimosamente esa es mi función, para eso me tiene el alcalde a mí., para que vigile todo lo que pase en la Alcaldía de Bucaramanga y el municipio, y esté pendiente de absolutamente todo. No muevo una cosa que no sepa mi jefe qué estoy haciendo, absolutamente todo, porque así funcionamos”, sentenció en la reunión la poderosa funcionaria.

“Solo el visto bueno”

Al ser consultada por Vanguardia, la Jefe de Gobernanza negó tener una política de manipulación del manejo de las entidades, sin embargo, reconoció que las órdenes a los directores de los institutos descentralizados se dan en el marco de las competencias legales que tiene el alcalde como presidente de las juntas directivas en los mismos. “No tengo ni idea de lo que me habla, eso del visto bueno. Tanto el sector central como el descentralizado son la alcaldía de Bucaramanga. Por supuesto que los procesos, los proyectos de inversión y las ejecuciones hacen parte del plan de desarrollo y de los programas de gobierno. Las directrices en toda la administración son las mismas. Los procesos se deben manejar bajo las normas de contratación estatal, y buscar el bienestar de cada bumangueses. Los programas, los eventos nacionales, los impactos en empleo por supuesto que son una política del gobierno municipal y hacen parte de nuestro plan de gobierno”, señaló Rojas Téllez. Sobre la conformación y el control de la coalición mayoritaria del Concejo municipal desde su llegada a la Secretaría de Hacienda en 2020, a la que hizo referencia en la reunión, Rojas evitó profundizar y solo aseguró que la administración atiende a todos los concejales tanto los que apoyan a la administración como los de la oposición. “En la administración municipal se atiende absolutamente a todos los concejales de Bucaramanga. Y eso lo demuestra las mismas fotos con los concejales de oposición. Yo personalmente he atendido como secretaria y Jefe de Gabinete a la oposición como todos los directores y secretarios. Al igual que todos los bumangueses. Esta administración es de puertas abiertas a todos”, respondió. La jefe de gobernanza fue enfática en negar que su buena relación con la coalición mayoritaria del Concejo implique la entrega de puestos burocráticos o contratos de prestación de servicios en las diferentes secretarías e institutos descentralizados. Le puede interesar: ‘Rodolfismo’ pasó a ser minoría en el Concejo de Bucaramanga

Burocratización municipal

En 2020, Saharay Rojas llegó a la administración de Juan Carlos Cárdenas como secretaria de Hacienda, cargo que también había ocupado en la Alcaldía de Neiva, y del cual salió enfrentando una investigación penal (hoy en fase de juicio oral), por presuntas irregularidades en la condonación de millonarias multas a infractores de tránsito. Aunque el nombre de Rojas Téllez era totalmente desconocido en la política local, en uno de sus primeros nombramientos para conformar su gabinete, el alcalde Juan Carlos Cárdenas la nombró secretaria de Hacienda, cargo al que llegó gracias a la buena relación de Cárdenas Rey con Luz María Zapata, esposa del exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras. La relación entre Rojas y Zapata es tal, que incluso varias personas recomendadas por la esposa de Vargas Lleras han sido nombradas en la administración municipal. “En múltiples ocasiones intenté contactarme con la doctora Saharay para entregarle mi hoja de vida, ya que estaba interesado en poder llegar a una oficina asesora de la Alcaldía, cargo para el que contaba con todo el perfil. Sin embargo, la reunión nunca se pudo dar por lo que fuentes en Bogotá me recomendaron que hablara con la doctora Luz María, ya que ella había sido la artífice de la llegada de Saharay a la Alcaldía. Así lo hice y unas semanas después salió mi nombramiento”, contó un exasesor de la administración municipal. Pero la recomendación de la esposa de Vargas Lleras no fue el único impulso que llevó a Juan Carlos Cárdenas para nombrar a Saharay Rojas en su gabinete, el trabajo previo que realizó la hoy jefe de gobernanza para ‘voltear’ la coalición mayoritaria en el Concejo (que unas horas antes a la elección de la mesa directiva en 2020 estaba inclinada a favor de los partidos alternativos, Alianza Verde, Colombia Justa Libre, y Liga de Gobernantes Anticorrupción), pero que a la hora de la votación terminó a favor de los partidos tradicionales, fue fundamental. “Más que voltear una coalición fue el cambio de postura de los autónomos (cuatro concejales), que con el guiño de Saharay Rojas y el exconcejal Fabián Oviedo orquestaron todo para forjar una nueva mayoría, coptando la mesa directiva del Concejo, desde la cual han cercenado todos los derechos de la oposición, aprobando a pupitrazo todos los proyectos de la administración y truncando todos los debates de control al gobierno Cárdenas”, aseguró un concejal de la bancada minoritaria consultado por esta redacción sobre la relación de Rojas con el cabildo. No obstante, la conformación de la nueva coalición mayoritaria en el Concejo no fue gratuita y Saharay Rojas habría comenzado a darle participación burocrática a los cabildantes en la administración, especialmente en los institutos descentralizados.

¿Cuotas de ‘Chumy’?

En la cuenta oficial de Instragram del Instituto de Empleo y Fomento Empresarial, Imebú, se publicaron recientemente fotografías sobre unas capacitaciones por parte de la Fundación Santandereana de la Mujer a contratistas y microempresarios, en las que se ve en el recinto propaganda política del concejal Luis Fernando Castañeda y su hija, quien maneja la fundación. Las publicaciones posteriormente fueron eliminadas de la red social. “A los contratistas nos tiene obligados a que tenemos que apoyarlos y nos inscribieron a la fundación, nos hacen cumplir horas aprovechándose de nosotros que no tenemos respaldo político con el simple hecho de que nos toca o no nos renuevan el contrato. Alexandra Guerrero, subdirectora técnica del Imebú tiene a la mayoría de los contratos obligados a apoyar a este político. Eso ya lo sabe el director pero como el decir de él es que está con ‘Chumi’, que nos cuidemos”, dijo a Vanguardia un contratista del Imebú que pidió reserva de su identidad. Alexandra Guerrero es la actual subdirectora técnica del Imebú como cuota del concejal, Luis Fernando Castañeda. En varias de las publicaciones en las redes de Guerrero se le ve haciendo activismo político por el actual cabildante uribista. “Estamos aburridos de tanta corrupción, la señora Alexandra Guerrero, subdirectora técnica del Instituto está utilizando su nombre y cargo para manipular contratos y utilizar los programas a favor del ‘Chumi’ Castañeda. Ella está en ese puesto por él y está buscando todos los programas del instituto en la fundación de él, ofreciendo todos los programas a beneficio de ese político y llevando a todos los coordinadores a las emisoras, engañando a las personas, diciéndoles que les saca créditos y buscan empleo”, denunció otro contratista. La Unidad Investigativa de Vanguardia revisó el registro mercantil de la Fundación Santandereana de la Mujer, pero no encontró relación directa con el concejal del Centro Democrático. Sin embargo, tuvimos acceso a un video en el que se observa al concejal de Cambio Radical, Cristian Reyes (también integrante de la coalición mayoritaria, que según lo reconoció en la reunión, es controlada por Saharay Rojas), haciendo proselitismo político con adultos mayores beneficiados con programas de Desarrollo Social de la Alcaldía. Varias fuentes le confirmaron a esta redacción que el concejal Reyes, además cuenta con cuotas burocráticas en otros institutos como el Inderbú, como Ivonne Tatiana Reina Mantilla, jefe de Control Interno del Instituto de Recreación y deportes. Reina Mantilla es amiga personal de Cristian Reyes, de hecho viene de fungir como jefe de Control Interno de la Personería, cargo en el que también había sido nombrada con el guiño del corporado. Otro concejal de la coalición mayoritaria, Carlos Barajas, también cuenta con su cuota política en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde fue nombrada Mikey Mackenzy, en la oficina jurídica de la entidad. Mackenzy, en sus redes sociales publica permanentemente temas relacionados con el concejal Barajas. Fuentes en la Alcaldía le confirmaron a Vanguardia que el concejal Barajas tuvo injerencia en el nombramiento de Silvia Margarita Villamizar como subdirectora técnica del Inderbú. Lea también: Juan Carlos Cárdenas ya conformó su gabinete central

Un ‘Niño’ con súper poder en la alcaldía

La aparente burocratización de la administración municipal bajo el control de Saharay Rojas y el guiño del alcalde Juan Carlos Cárdenas no es exclusivamente para los concejales de la coalición de gobierno, algunos empresarios con poder económico e influencias, como Mauricio Niño, también cuentan con sus cuotas políticas en la Alcaldía de Bucaramanga y sus institutos descentralizados. Así quedó en evidencia con el reciente nombramiento de Silvia Natalia Niño en la dirección del Instituto de Recreación y Deporte de Bucaramanga, Inderbú. Ella es la esposa de Wilmar Núñez, instructor de tenis de Nicolás Niño, hijo del empresario Mauricio Niño. Varias fuentes confirmaron que Mauricio Niño también tuvo injerencia en el nombramiento de Carlos Bueno como director de Tránsito de Bucaramanga; Jairo González en la secretaría de Educación municipal y Nancy Cañón, en la Secretaría de Salud. Cañón es amiga personal del gerente del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño, hermano de Mauricio, quien de esta manera tendría control en estas entidades. Del mismo modo, Mauricio Niño habría incidido en el nombramiento de Alejandro Estrada como gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb. Estrada, oriundo de Manizales, reside en arriendo en un apartamento propiedad de Sergio Niño, hermano de Mauricio. “Mauricio es amigo personal de Laura Sarabia la exjefe de Gabinete de Petro. Ella (Sarabia), fue quien hizo nombrar a la esposa de Mauricio en la ANI, y con su esposa allá, Mauricio Niño comenzó a traer millonarias inversiones para la Alcaldía de Bucaramanga, lo que le dio un rápido ingreso y más confianza en la administración de Cárdenas, que además es su compañero de parrandas”, contó a Vanguardia una fuente de total credibilidad, cercana al empresario Con su aterrizaje en la administración local Mauricio Niño y Saharay Rojas se han convertidos en grandes amigos, tanto así, que en varias ocasiones se les ha visto juntos en público. Consultado para este informe, Niño negó tener alguna participación burocrática en la Alcaldía. “Yo no hago parte de la administración y no tengo nada que ver con ese tipo de nombramientos”, respondió.

Extralimitación de funciones