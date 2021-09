Inundación en Puerto Wilches deja 150 familias afectadas

Con el agua al cuello se encuentran más de 150 familias del casco urbano de Puerto Wilches, tras el desbordamiento de la Ciénaga Yarirí por las fuertes lluvias que azotan la región del Magdalena Medio.

Los hechos se presentaron en el barrio Bellavista, un asentamiento humano ilegal que invadió muy cerca a la mencionada ciénaga.

Los afectados vieron cómo sus pocos enseres se cubrían de agua mientras alzaban lo que podían y protegían a los más pequeños.

Sandra Lorena Beltrán pidió ayuda a las autoridades ante la devastadora situación, que dejó en pérdida total muchas de sus cosas y las de su familia.

“Le pedimos ayuda al Alcalde (Jairo Toquica) y a la Gobernación. Necesitamos una vivienda digna, no me puedo salir porque no tengo para dónde irme”, dijo Beltrán.

Otro de los afectados, Martín Elías Sánchez, comentó que espera que la Alcaldía se acerque al sector y que les preste la ayuda necesaria.

“Esto es una calamidad por la que estamos pasando, aquí necesitamos un aporte para mejorar el barrio”, indicó el habitante.

Al respecto, el alcalde de Puerto Wilches Jairo Toquica Aguilar aseguró que la afectación en el sector Bellavista fue causada por la creciente de la Ciénaga Yarirí.

“Cabe resaltar que este sitio es de alta vulnerabilidad y se le había recomendado a la comunidad que no hiciera su asentamiento allí, debido a que estos son predios de la ciénaga y se inundan cada vez que crece”, explicó el mandatario.

Sin embargo, el Alcalde aseguró que se adelanta la gestión ante la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Santander y ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para conseguir ayudas humanitarias y atender la situación que se presenta en su territorio.

Riesgo en Sabana de Torres

Las consecuencias por el invierno apenas se empiezan a sentir en la región y por eso líderes rurales de Sabana de Torres hicieron un llamado urgente para que se atienda su situación.

“Desde hace varios años el dique carreteable El Edén está presentando riesgo porque el río Lebrija lo está socavando. Si el dique falla y el agua se llega a meter afectaría a casi 1.000 personas de tres veredas cercanas, además de ganado y cultivos de palma de cera y arroz que tenemos aquí”, dijo Milena Díaz, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Barranco Colorado.

Vanguardia consultó con Jenner Torres, asesor Técnico de Gestión del Riesgo en Sabana de Torres, quien confirmó que se realizó una visita técnica al sector los días 19 y 20 de agosto.

“Ese jarillón tiene alrededor de 450 metros en situación de riesgo. La Alcaldía solicitó ayuda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y también a nivel departamental, porque no contamos con el recurso para realizar la adecuación del dique. Hemos estado en constante comunicación con los líderes”, dijo el funcionario.