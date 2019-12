Solo Bucaramanga y Piedecuesta han girado los recursos establecidos para los trabajos de clausura del relleno sanitario El Carrasco.

Así lo confirmó Pedro Salazar, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, al explicar que Floridablanca y Girón aún no cumplen con los compromisos adquiridos para adelantar las obras que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, a través de la resolución 153 de 2019, estableció para el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final El Carrasco.

El Gerente de la Emab recordó que “El Carrasco está cerrado, y nos encontramos disponiendo los residuos para estabilizar las celdas y poder tener una clausura dentro de los temas técnicos. Esa resolución, la 153 de 2019, estableció una serie de obras, pero hay tres que son las principales: la celda de respaldo uno, la repotenciación de la planta de tratamiento de lixiviados y la celda de respaldo dos”.

Pero, para adelantar estas intervenciones, fue necesario establecer un presupuesto, dado a que no son obras que corresponden al normal desarrollo de la operación del relleno, sino que surgen de una contingencia. Así las cosas, es compromiso de las alcaldías efectuar su aporte de acuerdo con el porcentaje de los residuos que disponen allí.

“Si bien es cierto, en el relleno disponen 16 municipios, los cuatro mayores aportantes son los que conforman área metropolitana. Entonces, se determinó que Bucaramanga aportaría el 50%, Floridablanca el 25%, Piedecuesta el 10% y Girón el 15%”, precisó Salazar.

El objetivo era que primero se dejara lista la celda de respaldo uno y la repotenciación de la planta de tratamiento lixiviados, con un costo cercano a los $7.200 millones.

Cuentas claras

En junio se suscribieron los convenios con estos cuatro municipios para cumplir con el proyecto. Pero solo Bucaramanga está al día, pues ya entregó los $3.600 millones que le correspondían.

Piedecuesta, aunque está en mora, también ha cumplido. Si bien debía aportar $727 millones, solo suscribió un convenio por $350 millones, pero giró $338 millones.

Salazar comentó que con esta entidad territorial se avanza en la firma de un Otro Sí por $175 millones, para alcanzar los $525 millones. Quedaría un saldo de $202 millones.

Girón, por su parte, suscribió un convenio por los casi $1.100 millones que le correspondían, aunque aclaró que solo pagaba de acuerdo con la ejecución de la obra. La primera cuenta, según reporte de la Emab, fue radicada en octubre y a la fecha no se ha desembolsado un peso.

Floridablanca debe entregar $1.819 millones. Suscribió un convenio por $900 millones y tenía pendientes los $919 millones restantes.

“Hace menos de un mes, el alcalde Héctor Mantilla se comprometió a firmar un Otro Sí por $400 millones, pero a la fecha no se ha hecho y no se ha entregado un solo peso de los dos convenios que tendría comprometidos $1.300 millones. Sin embargo, él mostró un CDP de $1.500 millones para que en 2020 se completen los aportes que faltan para estas dos obras y los $900 millones que sobran pasarían para la celda de respaldos dos”, indicó el funcionario.

Atrasos

Los incumplimientos han afectado la ejecución de los proyectos.

De acuerdo con la información suministrada, la celda de respaldo uno tiene siete etapas de llenado y, en estos momentos, se trabaja en la etapa cinco, la cual estaría culminando aproximadamente en la primera semana de febrero.

“En Anla ha dicho que hasta tanto no actualicemos los estudios, hay que construir la celda de respaldo dos. No va a permitir la disposición de las etapas seis y siete. Pero lo que sucede es que el talud de contención de la celda seis y siete se soporta de la celda de respaldo uno, donde estamos disponiendo. Para poder cerrar completamente el ciclo y mantener la celda uno es necesario construir la celda de respaldo dos, la cual no se ha podido hacer porque no han girado los recursos”, acotó Salazar.

DATO: El Juzgado 15 Administrativo de Santander será quien tome decisiones frente al incumplimiento en la entrega de los recursos, por parte de los municipios del área.