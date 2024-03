$!Atento: cortes de luz afectarán nueve barrios de Bucaramanga este miércoles

Conforme con lo precisado por la Essa, los barrios y los horarios de los cortes programados este miércoles, 13 de marzo, son los siguientes:

* Centro: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

* San Francisco: 8:00 a.m. a 10:00 a.m., 10:30 a.m. a 12:30 m., 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

* Alarcón: 8:00 a 10:00 a.m.

* La Aurora: 8:00 a 10:00 a.m.

* Mejoras Públicas: 10:30 a 12:30 m.

* García Rovira: 10:30 a 12:30 m.

* Café Madrid: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

* Modelo: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

* Vereda La Malaña: 12:00 m. a 5:00 p.m.

“Para realizar estas actividades, se requiere interrumpir el servicio de energía eléctrica como medida de seguridad para el personal que interviene la infraestructura”, explicó la Essa.