Unas horas después de que Vanguardia diera a conocer el caso de Diana Paola Miranda, una mujer de 29 años, quien hace tres meses padece un tumor maligno en la cara dorsal de la lengua, y que ha convertido su vida en un calvario, una persona, quien prefirió la reserva de su identidad, se comunicó con familiares de la paciente y les expresó su deseo de sumarse a la batalla de Diana Paola contra su enfermedad.

Un aporte de $4 millones ha hecho posible que la cirugía que la mujer requiere de manera inmediata para extraer la masa, y que no se ha realizado debido a que Coomeva EPS no ha autorizado ni efectuado el pago de los honorarios del médico, esté cerca. Será operada de manera particular el próximo miércoles 25 de septiembre, a la 1:00 p.m.

“Nos sentimos muy contentos y agradecidos por la ayuda. Es un avance para que le programaran la cirugía, ya que estábamos preocupados por su salud. En este momento la vida de Diana es prioritaria”, expresó con gratitud Daniel Fernando Miranda, hermano de la paciente.

Sin embargo, a pesar de la donación, Diana y su familia aún necesitan reunir $5 millones para completar el costo total de la cirugía, estimada en $9 millones.

“El dinero que generosamente nos donaron cubre la sala de cirugía. Nos hace falta dinero para pagar los honorarios del médico y el tratamiento una vez sea extraído el tumor. El médico la va a operar debido a la gravedad de la situación, pero necesitamos completar el valor total de la intervención”, relató Daniel.

Le puede interesar: Mujer con cáncer en la lengua requiere que EPS en Bucaramanga haga desembolso para su cirugía

Como consecuencia de su enfermedad, Diana Paola no pudo seguir trabajando y su hermano Daniel quedó desempleado hace 20 días, por eso recurren a la generosidad de las personas para completar el dinero faltante.

“No podíamos seguir esperando a Coomeva, manifestaron que nos darían una razón en dos semanas, pero es tiempo que no tenemos. Mi hermana está muy grave, por eso decidimos aceptar la ayuda y embarcarnos en esta deuda, aunque no tengamos los medios para sacar ese dinero, por eso recurrimos a la generosidad de las personas”, expresó.

A causa del avanzado estado del tumor, Diana no pudo volver a comer alimentos sólidos, tiene dificultades para hablar y debe soportar largos períodos con estreñimiento, debido a los medicamentos que le aplican para el dolor.

“El dolor que siento es impresionante. El tumor cada día avanza más y se extiende alrededor de la lengua. Me angustia que el cáncer pueda hacer metástasis y afecte cualquier otro órgano. Quiero el tratamiento como es”, manifestó en ese entonces Diana Paola con preocupación.

Si usted está interesado en sumarse a esta causa y aportar la cantidad que sea puede acercarse a la Unidad Médica Especializada en Cabeza, Cuello y Tórax de Santander, Unecat, entidad donde labora el médico de Diana Paola.

“En el cuarto piso pueden preguntar por Sara, la secretaria del médico Julio César Díaz, encargado de la cirugía, ella recibirá los aportes. También me pueden llamar a los teléfonos 3218269785 ó 3166041337”, explicó Daniel Fernando.

La cuenta de ahorros de Bancolombia 72625961646 también fue habilitada.