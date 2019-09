Decenas de personas asistieron vestidos con camisa blanca y carteles con mensajes de “no violencia” y “Ernesto estamos contigo”. Los padres de Ernesto, con megáfono en mano, alzaron la voz para pedir una explicación por la brutal golpiza de la que fue víctima su hijo.

“Le están destruyendo la vida a mi hijo, salgan y den la cara, no se escondan. Antes de actuar como animales piensen, y no digan mentiras, en el parte médico no salió que me hijo estuviese en estado de embriaguez”, gritó entre lágrimas Gloria Pico, mamá del joven.

Por su parte, el padre de Vera, don Ernesto, expresó su rabia frente al trato indolente e injustificado que hoy tiene a su hijo hospitalizado y en delicado estado de salud.